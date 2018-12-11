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Алина Насибуллина – Биография

Алина Насибуллина – Актриса

Алина Насибуллина – Инстаграм

Алина Насибуллина и Хаски

Алина Насибуллина – Биография

Российская актриса театра и кино Алина Рустамовна Насибуллина родилась 21 марта 1990 года в Новосибирске, Россия. В детстве занималась хореографией. После школы поступила на юридический факультет Новосибирского юридического университета. После выпуска отказалась делать юридическую карьеру и поступила в Школу-студию МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина). Прошла режиссерский курс в Школе драмы Германа Сидакова. С 2015 года Насибуллина играет в Театре п/у Дмитрия Брусникина, а также периодически выступает в театре “Практика”.

Алина Насибуллина – Актриса

Насибуллина дебютировала в кино, снявшись в криминальной роуд-муви драме Александра Ханта “Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов” (2017). Лента рассказывает о 27-летнем парне Витьке Чесноке (Евгений Ткачев), парне с детдомовским прошлым, живущим с нелюбимой женой и надоевшей тещей. Однажды Витька узнает о своем отце (Алексей Серебряков), когда-то бросившим сына, а ныне калеке. Витька решает заполучить квартиру отца и по совету любовницы Лариски (Алина Насибуллина) увозит его в дом престарелых. На пути отца и сына ждут приключения.

В 2017 году Алина сыграла главную роль в дебютном короткометражном фильме своего мужа, рэпера Хаски – триллере “Психотроника”, рассказывающего о различных конспирологических теориях. В ленте звучит композиция Хаски “Кино”.

В фильме белорусского режиссера Дарьи Жук “Хрусталь” (2018) Насибуллина сыграла главную роль. “Хрусталь” – фильм о 90-ых в Беларуси. Главная героиня картина – девушка Эвелина Сорока (Алина Насибуллина) работает диджеем и мечтает уехать в американский Чикаго, родину хаус-музыки. Веля подделывает визу и вписывает в анкету случайный номер телефона, по которому ей будут звонить из посольства. Девушка отправляется в небольшой поселок Хрустальный и дежурит у телефона, в то время как хозяева готовятся к свадьбе. “Хрусталь” стал первым белорусским фильмом, получившим соискание на премию “Оскар”.

В 2018 году Алина снялась в нескольких короткометражных фильмах: “Человек по акции” Никиты Левина, “Давай завтра” Кирилла Поповича, “Безголовые” Нины Притула и “Акрамрия” Дианы Галимзяновой.

Алина Насибуллина – Инстаграм

Актриса ведет профиль в инстаграме bolshe_ne_nado, где выкладывает фото со съемок и фотосессий, а также архивные и семейные снимки.

Алина Насибуллина и Хаски

С 2016 года актриса стала встречаться с рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов). В следующем году пара поженилась. 21 ноября 2018 года в Краснодаре рэпер был задержан и отдан под суд. В этот день должен был состояться концерт хип-хоп исполнителя, но выступление отменили из-за нарушений в репертуаре Хаски. Дмитрий дал концерт на улице, выступив на крыше чужой машины. Во время суда артист попросил не отменять гастроли, объяснив это тем обстоятельством, что его жена беременна и не может работать.