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Коммерсант - Трейлер
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Коммерсант. Трейлер

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Дата публикации: 9 июня 2026
Коммерсант – Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А ещё — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.
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Михаил Никольский 29 марта 2026, 02:08
Оценка
Без Петрова никуда!!!!! 🤣😂🤗
29 марта 2026, 02:08 Ответить
Слава Крулатов 23 апреля 2026, 10:33
Оценка
Интересный сюжет, который однозначно стоит оценить по достоинству. Это не просто фильм, а своего рода срез эпохи, поданный глазами человека, который уж точно не рассчитывал на то, чтобы оказаться в тюрьме. Александр Петров отыграл свою роль уверенно и достойно. Михаил Тройник мне также запомнился. Ну и репер Хаски именно тот пример, когда смена микрофона на съемочную площадку точно прошла успешно. Посмотрите и оцените по достоинству. Этот фильм вас точно приятно удивит.
23 апреля 2026, 10:33 Ответить
User 23 апреля 2026, 19:34
Оценка
Замечательная тюремная драма, основанная на реальных событиях, снятая по роману Адрея Рубанова «Сажайте и вырастет». В центре событий сам Рубанов. Я прям кайфово провёл эти полтора часа. Хоть что-то настоящее и достойное в кинотеатре! А как я офигел от Хаски! Он такой оказался крутой! Петров тоже хорош и все эти шуточки «ой а куда без Петрова» уже скисли, как ритузы вышей бабки! Рекомендую настоятельно к просмотру! Хорошего вам просмотра)
23 апреля 2026, 19:34 Ответить
User 25 апреля 2026, 16:32
Оценка
Супер! Фильм достойныей, актеры огонь, 5+
25 апреля 2026, 16:32 Ответить
ab_1105 26 апреля 2026, 15:29
Оценка
Отличный фильм!
26 апреля 2026, 15:29 Ответить
Pavel.Rashchupkin 27 апреля 2026, 20:36
Не плохой фильм,тюремная житуха реально показана,консультанты были из бывших арестантов.Петров никакой,порадовал Хаски и музыкальное сопровождение фильма.
27 апреля 2026, 20:36 Ответить
Ольга Герасева 28 апреля 2026, 12:40
Оценка
Очень странный фильм. Для зеков фильм. Как говорится отсидел, смотри. А так не советую.
28 апреля 2026, 12:40 Ответить
yakovlevvovchik 28 апреля 2026, 23:01
Оценка
Скучная наивная чушь с так себе сценарием,пустая трата времени и денег
28 апреля 2026, 23:01 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:10
в ответ на сообщение Михаил Никольский от 29 марта 2026, 02:08
А как иначе? 😁
29 апреля 2026, 18:10 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:10
в ответ на сообщение Слава Крулатов от 23 апреля 2026, 10:33
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
29 апреля 2026, 18:10 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:28
в ответ на сообщение User от 25 апреля 2026, 16:32
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
29 апреля 2026, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:37
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 27 апреля 2026, 20:36
Рады, что фильму удалось вас удивить, пускай и не всем!
29 апреля 2026, 18:37 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:40
в ответ на сообщение yakovlevvovchik от 28 апреля 2026, 23:01
Жаль, что фильму не удалось оправдать ваших ожиданий 😭
29 апреля 2026, 18:40 Ответить
Нияз Каюмов 29 апреля 2026, 23:09
Оценка
👍👍👍👍
29 апреля 2026, 23:09 Ответить
Гг Ппп 1 мая 2026, 13:32
Оценка
Фильм очень понравился! Спасибо!
1 мая 2026, 13:32 Ответить
vorodis19771129 3 мая 2026, 19:18
Оценка
Мне фильм понравился можно смотреть. Реальность на то время. Только поражает что люди ходят есть туда, этот хруст и шуршание пакетов. Неужели нельзя поесть в кафе? Бесит реально.
3 мая 2026, 19:18 Ответить
Инна Потапова 6 мая 2026, 21:36
Оценка
Отличный фильм! Оправдал полностью ожидания!!! Родившимся после 90-х много может быть не понять. У них только предположения как тогда жили и выживали. Но фильм говорит о человеческих отношениях, которые не меняются. Есть люди, а есть с….\
Спасибо! Очень понравился.
6 мая 2026, 21:36 Ответить
kkrtpks 6 мая 2026, 23:55
Оценка
Хороший фильм, 2 часа пролетели незаметно. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, это жизнь, и друзья предают.
6 мая 2026, 23:55 Ответить
Михаил Роксман 9 мая 2026, 12:09
в ответ на сообщение Инна Потапова от 6 мая 2026, 21:36
Оценка
Посмотрел фильм. Дочитываю роман, удивительно, почему в фильме нет как минимум 2/3 романа. Совершенно не показан образ и характер героя во время следствия в Лефортово и после освобождения. В романе очень интересные диалоги со следователями , адвокатом ( и его судьба), с сидельцами в камере Лефортово. Это дает возможность понять как менялся образ Андрея, его моральное взрасление.Фильм получился скомканный, урезанный.
9 мая 2026, 12:09 Ответить
Михаил Роксман 9 мая 2026, 12:11
в ответ на сообщение kkrtpks от 6 мая 2026, 23:55
Оценка
Прочитайте роман- там еще часа на 4 сюжета, которого нет в фильме. А они очень интересные.
9 мая 2026, 12:11 Ответить
Михаил Роксман 9 мая 2026, 12:12
в ответ на сообщение Инна Потапова от 6 мая 2026, 21:36
Оценка
Советую прочитать роман- он в 2 раза как минимум больше того, что показали в фильме.
9 мая 2026, 12:12 Ответить
89625583836 10 мая 2026, 19:39
Оценка
Фильм осень понравился. Без нудятины. Как начался так и закончился.. зал молчал весь фильм. Фильм интересный. Рекомендую
10 мая 2026, 19:39 Ответить
maks2403200370 11 мая 2026, 09:01
Оценка
Отличный, захватывающий фильм 👍
11 мая 2026, 09:01 Ответить
Пелагея Сафронова 15 мая 2026, 09:24
Оценка
Фильм супер! Всем советую посмотреть!)
15 мая 2026, 09:24 Ответить
vklukvina07 18 мая 2026, 13:24
Оценка
Фильм на твёрдую 3 ! В трейлере собрали все самые интересные моменты из фильма. Можно было не идти в кино посмотрев трейлер. Ожидание превзошло реальность
18 мая 2026, 13:24 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2026, 15:50
в ответ на сообщение vorodis19771129 от 3 мая 2026, 19:18
Здорово, значит смотрим!
28 мая 2026, 15:50 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2026, 15:59
в ответ на сообщение kkrtpks от 6 мая 2026, 23:55
Супер!
28 мая 2026, 15:59 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2026, 15:59
в ответ на сообщение Инна Потапова от 6 мая 2026, 21:36
Здорово, когда ожидания оправдываются!
28 мая 2026, 15:59 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2026, 22:00
в ответ на сообщение Михаил Роксман от 9 мая 2026, 12:09
К сожалению, фильм ограничен временем 🙌
29 мая 2026, 22:00 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2026, 22:03
в ответ на сообщение 89625583836 от 10 мая 2026, 19:39
Всегда приятно, когда шум от попкорна не перебивает кино 🙌
29 мая 2026, 22:03 Ответить
katofeich 30 мая 2026, 08:37
Оценка
Один из лучших фильмов, которые я посмотрела за послелнее время. Уверена, станет классикой
30 мая 2026, 08:37 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2026, 16:15
в ответ на сообщение Пелагея Сафронова от 15 мая 2026, 09:24
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
31 мая 2026, 16:15 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2026, 16:32
в ответ на сообщение vklukvina07 от 18 мая 2026, 13:24
Жаль, что ожидания не совпали, но 3 вполне неплохо !
31 мая 2026, 16:32 Ответить
tim.loparv 14 июня 2026, 00:14
Оценка
Очень круто
14 июня 2026, 00:14 Ответить
Weteran Mc 14 июня 2026, 05:34
Оценка
Несмотря на дождливый и ветреный апрельский день, запланированно съездил на премьеру отечественной драмы о 90-х с Александром Петровым в главной роли - «Коммерсант».

Сюжет повествует о молодом бизнесмене Андрее. Он с другом управляет подпольным банком, отмывая деньги. После ареста важного клиента, Андрей попадает в тюрьму, где борется за выживание.

Кино получилось очень сильным, динамичным, напряжённым и переживательным. Не одной скучного момента я не заметил.
По сути, фильм про выживание молодого первохода в тюрьме «Матросская тишина» 90-х годов. Как молодой экс-банкир Андрей, привыкший жить на широкую ногу, попав в общую камеру, становится рядовым терпилой и за время отсидки проходит суровые испытания.
Впервые увидел Александра Петрова в образе зека. И на мой взгляд, актёр с данной ролью отлично справился.
Я на зоне, слава Богу, не был. Но мне кажется, тюремная атмосфера передана правдоподобна. Да и жизнь в 90-х воспроизведена идеально.
Финал хороший и на мой взгляд - правильный. Хоть и предсказуемый для меня.

И в этом фильме я сумел найти мораль: выжить, оставаясь человеком и уметь простить. Даже, если это предательство лучшего друга.

Моя оценка: 10 из 10.
14 июня 2026, 05:34 Ответить
roanvas 27 июня 2026, 17:10
Оценка
Благодарю Никиту Павленко за замечательную актёрскую игру.
27 июня 2026, 17:10 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:17
в ответ на сообщение Weteran Mc от 14 июня 2026, 05:34
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
30 июня 2026, 15:17 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:19
в ответ на сообщение tim.loparv от 14 июня 2026, 00:14
Рады, что фильм произвёл на вас впечатление!
30 июня 2026, 15:19 Ответить
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