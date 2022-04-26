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Иван Фоминов
Иван Фоминов
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Иван Фоминов
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Дата рождения
23 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Биография Иван Фоминов
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Фильмография Иван Фоминов
Ника
драма, биография
2022, Россия
8.0
Майор Гром
приключения, фантастика, драма, боевик
2016, Россия
8.0
Околофутбола
драма
2013, Россия
7.0
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Поэтесса конфликтует с матерью и пытается обрести себя в трейлере байопика «Ника»
Фильм расскажет о мятежных переживаниях взрослой Ники Турбиной незадолго до ее смерти.
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26 апреля 2022 14:11
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