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Елизавета Базыкина
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Персоны
Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Дата рождения
30 апреля 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сызрань, Россия
Популярные фильмы
9.2
Комбинация
(2024)
8.0
Слово пацана. Кровь на асфальте
(2023)
0.0
Надвое
(2022)
Фильмография Елизавета Базыкина
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
Все
7
Фильмы
3
Сериалы
4
Актриса
7
9.2
Комбинация
драма, музыка, комедия
2024, Россия
ГДР
детектив, исторический, драма
2023, Россия
8
Слово пацана. Кровь на асфальте
драма
2023, Россия
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Надвое
мелодрама
2022, Россия
Н А В А Р
драма, криминал
, Россия
Сажайте, и вырастет
драма
, Россия
Старый новый бывший
семейный, фэнтези
, Россия
Новости о Елизавета Базыкина
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