Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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7.9
1
Коммерсант
Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация
2026, Россия
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7.7
2
Мортал Комбат 2
Джонни Кейдж и другие лучшие бойцы Земли противостоят захватчикам из Внешнего мира
боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения
2026, США
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Рецензия
7.4
3
Супер Марио: Галактическое кино
Приключения знаменитого водопроводчика на большом экране продолжаются
приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
2026, Япония / США
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Рецензия
6.1
4
Запретный плод
Комедийный хоррор о тайном сообществе современных ведьм
комедия, ужасы, экранизация
2026, США
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1043
Человек-паук: Новый день
20 августа 2026
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Сумерки. Сага. Затмение
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Одиссея
30 июля 2026
320
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
250
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17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
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8.7
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Топ 1000 лучших фильмов
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
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