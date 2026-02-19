Домовенок Кузя 2
– Спустя несколько лет после первых приключений, Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья - домовенка Тихоня с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.
