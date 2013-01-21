Оповещения от Киноафиши
Марк Андреасян
Mark Andreasyan
Марк Андреасян
Mark Andreasyan
Дата рождения
21 января 2013
Возраст
13 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Мужское слово
(2024)
6.8
Манюня. Приключения в деревне
(2024)
0.0
Домовенок Кузя 2
(2026)
Билеты
Фильмография Марк Андреасян
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2026
2024
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
Домовенок Кузя 2
Domovyonok Kuzya 2
комедия, семейный, фэнтези
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
7.1
Мужское слово
Muzhskoe slovo
драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
6.8
Манюня. Приключения в деревне
Manyunya. Priklyucheniya v derevne
приключения, комедия, семейный
2024, Россия
Смотреть трейлер
