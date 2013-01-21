Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Андреасян
Марк Андреасян Mark Andreasyan
Киноафиша Персоны Марк Андреасян

Марк Андреасян

Mark Andreasyan

Дата рождения
21 января 2013
Возраст
13 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр

Популярные фильмы

Мужское слово 7.1
Мужское слово (2024)
Манюня. Приключения в деревне 6.8
Манюня. Приключения в деревне (2024)
Домовенок Кузя 2 0.0
Домовенок Кузя 2 (2026)

Фильмография Марк Андреасян

Жанр
Год
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2 Domovyonok Kuzya 2
комедия, семейный, фэнтези 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Мужское слово 7.1
Мужское слово Muzhskoe slovo
драма 2024, Россия
Смотреть трейлер
Манюня. Приключения в деревне 6.8
Манюня. Приключения в деревне Manyunya. Priklyucheniya v derevne
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
Смотреть трейлер
Новости о Марк Андреасян
Павел Прилучный идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере фильма «Мужское слово»
Павел Прилучный идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере фильма «Мужское слово»
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше