Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Ломов
Киноафиша
Персоны
Александр Ломов
Александр Ломов
Дата рождения
29 июня 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Актер озвучки
Популярные фильмы
6.6
Туган Батыр
(2025)
4.1
Невероятные приключения Шурика
(2025)
0.0
Домовенок Кузя 2
(2026)
Билеты
Фильмография Александр Ломов
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Музыка
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
Домовенок Кузя 2
Domovyonok Kuzya 2
комедия, семейный, фэнтези
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Туган Батыр
Tugan Batyr
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
4.1
Невероятные приключения Шурика
Neveroyatnye priklyucheniya Shurika
комедия, приключения, музыка
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя
Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667