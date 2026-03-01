Главные премьеры марта: что смотреть в кинотеатрах

5 марта

Сразу после снятия проклятия Кощея Иван и Василиса готовятся к свадьбе, но прямо во время торжества невесту похищает древнее зло — Морена уносит ее в Тмутараканское царство. Иван отправляется в путь, чтобы вернуть любимую. В компании верной сестры Вари, а также Ягини, Лягуша и Снежаны героя ждут встречи с чудесами и решающее испытание, где только настоящая любовь способна победить темную магию.

Главными блокбастерами марта вновь станут киносказки, наводнившие отечественный прокат. «Царевна-лягушка 2» — сиквел прошлогоднего кассового хита, покорившего публику. К своим ролям вернулись Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый и другие звезды, а съемки проходили в живописных уголках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая Выборг, Петергоф, Екатерининский дворец.

5 марта

В центре истории — Надя, талантливый хирург, которая к сорока годам понимает: она отлично лечит других, но совершенно не чувствует себя. Два года назад муж ушел, оставив ее с дочерью и свекровью в одной квартире. Но все меняется, когда в жизни Нади появляются шесть разных мужчин. Каждая встреча становится особым «уроком нежности», помогая женщине заново услышать свои желания, исцелить душу и открыть сердце для новой любви и гармонии.

В основу фильма лег одноименный бестселлер писательницы Ольги Примаченко, опубликованный в 2020 году. Экранизацию возглавил режиссер Иван Китаев, известный по фильмам «Опасная близость», «Неслучайная встреча» и «Бывшие», а главные роли исполнили Артем Ткаченко и Алиса Конашенкова.

12 марта

В Макао одно дерзкое ограбление следует за другим. Когда полиция терпит очередную неудачу, на помощь зовут Хуана Дэчжуна — легендарного мастера слежки, чье имя внушает страх всему преступному миру. Собрав команду профессионалов, он вступает в смертельную дуэль с таинственным гением по прозвищу «Тень». Охота быстро перерастает в противостояние двух умов, где каждый ход может стать последним.

«Охота за тенью» — китайский кассовый хит, собравший более $180 млн. Одна из причин успеха — наличие в касте великого Джеки Чана, вопреки возрасту остающегося одной из главных звезд Поднебесной. Картина порадует как фанатов актера, так и ценителей лихо закрученных триллеров.

26 марта

Чтобы спастись от постоянной травли в новой школе, Полина заключает рискованную сделку с Барсом — местным хулиганом, которого все боятся. Он соглашается притворяться ее парнем и защищать от обидчиков, а она взамен выполняет любые его требования. Но игра в «постановочные отношения» неожиданно оборачивается настоящими чувствами.

«Твое сердце будет разбито» — мелодрама по мотивам одноименного романа Анны Джейн. Режиссером выступил Михаил Вайнберг, известный по проектам «Тест на беременность», «Жить жизнь» и «Метод Фрейда». По словам постановщика, зрителей ждет «честная историю о первых чувствах, поисках себя, одиночестве и буллинге».

19 марта

После событий первого фильма домовенок Кузя счастливо живет с Наташей и ее семьей. Привыкшая к миру людей Баба-яга даже устроилась в полицию, где ловит преступников с помощью магии. Идиллия рушится, когда в доме появляется еще один домовой — Тихоня. Его приход запускает череду невероятных событий и привлекает внимание злобного Кощея. Теперь Кузе, Наташе, Яге и новому другу предстоит объединиться, чтобы дать отпор древнему злу и защитить тех, кто им дорог.

Помимо «Царевны-лягушки 2», в марте выйдет сиквел «Домовенка Кузи» — еще одной успешной киносказки. Производством, как и прежде, занимается Кинокомпания братьев Андреасян, чья «Сказка о царе Салтане» в феврале собрала свыше миллиарда рублей. И нет никаких сомнений в том, что второго «Кузю» тоже ждет кассовый успех.

5 марта

Миллиарды, острова, самолеты — все это принадлежит клану Редфеллоу, но не Беккету, от которого отказались до рождения. Чтобы получить свое место у трона, ему нужно устранить семерых избалованных наследников, стоящих на пути. Задача — убрать конкурентов так дерзко и хитро, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Беккет затевает игру, где каждая смерть должна выглядеть как несчастный случай, ведь ставка в этой схватке с родственниками — миллиардное состояние.

«Наследник» — очередной боевик с Гленном Пауэллом, закрепившимся в статусе главной экшен-звезды последних лет. Как и прежде, актер демонстрирует не только впечатляющую физическую подготовку, но и комедийный талант. Так что поклонники актера точно не будут разочарованы.

26 марта

1977 год, Ресифи. Вдовец и бывший ученый приезжает в город, чтобы навестить маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой. Он селится в гостевом доме у приветливой пожилой хозяйки и устраивается на работу в бюро по выдаче удостоверений личности. Официальная цель — найти документы покойной матери. На деле же он беглец, который пытается затеряться в праздничной толпе и начать жизнь заново, пока прошлое не настигло его.

Также до российских экранов доберется «Секретный агент» — один из фаворитов нынешней «оскаровской» гонки, полюбившийся и критикам, и зрителям. Картина стала бенефисом актера Вагнера Моуры, конкурирующего за статуэтку с Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе. Также в «Секретном агенте» свою последнюю роль сыграл Удо Кир, которого не стало в ноябре 2025 года

12 марта

В Чикаго 1930-х годов монстр Франкенштейна уговаривает доктора Юфрониуса создать для него спутницу. Используя тело погибшей девушки, они возвращают ее к жизни, однако результат превосходит все ожидания — новорожденное создание оказывается куда более опасным и непредсказуемым, чем они предполагали.

«Невеста!» — вторая режиссерская работа Мэгги Джилленхол, чья дебютная инди-драма «Незнакомая дочь» стала фаворитом критиков. В ролях — Джесси Бакли и Кристиан Бэйл, превратившийся в монстра Франкенштейна. Джилленхол предлагает неочевидную интерпретацию романа Мэри Шелли, превращая его в пестрый хоррор-мюзикл. И если в фильме «Невеста Франкенштейна» героиня, чье имя вынесено в заголовок, появлялась всего на три минуты и не произносила ни слова, то здесь все будет иначе.