Алексей Гаврилов
Алексей Гаврилов
Алексей Гаврилов

Alexey Gavrilov

Дата рождения
6 августа 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Магнитогорск, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр

Популярные фильмы

Постучись в мою Тверь 6.5
Постучись в мою Тверь (2024)
СашаТаня 4.8
СашаТаня (2013)
Домовенок Кузя 2 0.0
Домовенок Кузя 2 (2026)

Фильмография Алексей Гаврилов

Жанр
Год
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2 Domovyonok Kuzya 2
комедия, семейный, фэнтези 2026, Россия
Постучись в мою Тверь 6.5
Постучись в мою Тверь Postuchis v moyu Tver
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
СашаТаня 4.8
СашаТаня
комедия 2013, Россия
Новости личной жизни Алексей Гаврилов
Главный ловелас «Универа» в третий раз женился: кем оказалась эффектная невеста
Главный ловелас «Универа» в третий раз женился: кем оказалась эффектная невеста
«Не понимал, с кем я»: почему звезда «Универа» Алексей Гаврилов расстался с Кристиной Асмус
«Не понимал, с кем я»: почему звезда «Универа» Алексей Гаврилов расстался с Кристиной Асмус
