О персоне
Фильмография
Статьи
Алексей Гаврилов
Alexey Gavrilov
Алексей Гаврилов
Alexey Gavrilov
Дата рождения
6 августа 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Магнитогорск, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Постучись в мою Тверь
(2024)
4.8
СашаТаня
(2013)
0.0
Домовенок Кузя 2
(2026)
Фильмография Алексей Гаврилов
Домовенок Кузя 2
Domovyonok Kuzya 2
комедия, семейный, фэнтези
2026, Россия
6.5
Постучись в мою Тверь
Postuchis v moyu Tver
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
4.8
СашаТаня
комедия
2013, Россия
Новости личной жизни Алексей Гаврилов
Главный ловелас «Универа» в третий раз женился: кем оказалась эффектная невеста
«Не понимал, с кем я»: почему звезда «Универа» Алексей Гаврилов расстался с Кристиной Асмус
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Этот российский ретро-сериал с рейтингом 8,4 смотрят семьями: зрители даже не догадываются, что «Шифр» — копия британской картины
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
