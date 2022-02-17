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Игорь Волошин
Игорь Волошин
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Игорь Волошин
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Дата рождения
1 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Игоря Волошина
Родился 1 июля 1974 года. Севастополь, Крым.
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Фильмография Игоря Волошина
Повелитель ветра
биография
2022, Россия
0.0
Одержимая
триллер
2021, Россия
0.0
Подвал
драма
2018, Россия / Словакия / Чехия
5.0
Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения
2014, Россия
4.0
Бедуин
драма
2011, Россия
6.0
Олимпиус Инферно
боевик, драма
2009, Россия
6.0
Я
драма
2009, Россия
6.0
Нирвана
мелодрама, драма
2008, Россия
6.0
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