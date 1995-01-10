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Алексей Заседко
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Алексей Заседко
Алексей Заседко
Дата рождения
10 января 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Комсомольск-на-Амуре, Россия
Популярные фильмы
7.1
9 секунд
(2024)
Фильмография Алексей Заседко
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2024
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
9 секунд
9 sekund
драма
2024, Россия
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