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Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
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Константин Мурзенко
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Дата рождения
26 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Константин Мурзенко
Родился 26 ноября 1969 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Константин Мурзенко
БУМЕРанг
комедия
2021, Россия
5.0
Проводник
мистика, триллер
2018, Россия
8.0
Куда течет море
драма
2018, Россия
6.0
Блокбастер
криминал, комедия
2017, Россия
6.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Варенье из Сакуры
комедия
2011, Россия
5.0
Случайная связь
драма
2011, Россия
0.0
Свидание
комедия
2011, Россия
6.0
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