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Киноафиша Новости Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»

Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»

1 февраля 2023 11:25
Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»

Полнометражное продолжение популярного сериала выйдет на экраны в начале марта.

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер комедии «Беспринципные в деревне», полнометражного продолжения популярного сериала «Беспринципные».

Главные роли в фильме исполнили Николай Фоменко («Черная весна»), Павел Деревянко («Брестская крепость»), Оксана Акиньшина («Контейнер»), Аглая Тарасова («Непослушник») и Максим Виторган («День выборов»). Кроме них, в картине сыграли Кристина Бабушкина («13 клиническая»), Юрий Колокольников («Конец света»), Александр Балуев («Собор»), Ирина Пегова («Я на перемотке!») и многие другие.

«Беспринципные» основаны на рассказах писателя Александра Цыпкина. В полнометражном продолжении отставной генерал Хадяков (Фоменко) решает как следует отпраздновать свой 60-летний юбилей и приглашает всех друзей с Патриарших прудов на роскошное празднование дня рождения в настоящую русскую деревню. Однако праздничная программа героев оказывается под угрозой срыва из-за разногласий с местными жителями.

Режиссером картины выступил Роман Прыгунов, ранее работавший над оригинальными «Беспринципными», а также дилогией «Духless».

Премьера «Беспринципных в деревне» состоится 2 марта 2023 года.

Фото: «Атмосфера кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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