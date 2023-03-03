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Беспринципные в деревне
Отзывы о фильме «Беспринципные в деревне»
Беспринципные в деревне
2023 / Россия
Трейлер
6.2
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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ИН€$$ .
3 марта 2023, 21:39
Оценка
Фильм вообще ни о чем;(( Раздутая реклама - и пустышка внутри, пытались сделать из фильма какой- то детектив, но вышла фиг пойми что, весь фильм ждала какого -то кульминационного момента , который так и не наступил…Непонятно «где смеяться» 😑шутки , скучные сценки, которые даже не вяжутся между собой. Прийдя домой , даже вспомнить нечего😕, будто никуда и не ходила … Очень жаль потраченного времени и денег впустую …
3 марта 2023, 21:39
7
2
Ответить
Александр Шибанов
4 марта 2023, 11:04
Оценка
Как всегда буду краток. Фильм понравился. 8 баллов.
4 марта 2023, 11:04
2
4
Ответить
2251770
4 марта 2023, 16:14
Оценка
Ужасный и совсем не интересный фильм, не смысла ни морали.
4 марта 2023, 16:14
5
1
Ответить
Валентина Лисина
5 марта 2023, 09:19
Кто этот великий.... величайший прост.... сценарист😆 там даже в репликах разнообразия нет😏 Обычно поглядываю отзывы к фильму, прежде чем отправиться в кинотеатр. Данный случай, стал исключением, к моему огромному сожалению😩 Все потому что в трейлере к фильму промелькнули отличные актеры, уж думаю их в говнофильмах я не видела, уууух и комедия это будет😊 На протяжении кина испытываешь множество чувств - полное разочарование, непонимание что это было, тщетные попытки уловить хоть какую то логическую цепочку, легкая грустинка за потраченное время. Если вы давно не испытывали таких чувств, то - добро пожаловать на просмотр!-
5 марта 2023, 09:19
3
0
Ответить
mokanu_i
5 марта 2023, 11:43
Оценка
Просто в пустую потраченое время!!! Ужаснай фильм
5 марта 2023, 11:43
4
0
Ответить
Меховое Ателье
5 марта 2023, 14:40
Оценка
Очень слабый фильм. Ощущение что снят между делом. Отдохнули, фильм сняли. Так себе.
5 марта 2023, 14:40
4
0
Ответить
Вера Ушакова
5 марта 2023, 14:50
Оценка
Просто отвратительный фильм , ни смысла , ни концовку! Зря потраченное время
5 марта 2023, 14:50
4
0
Ответить
yura.chernikov.chernikov
5 марта 2023, 19:23
Оценка
Очень крутая комедия. Мне понравилась. Посмотрев отзывы, думал, профукаю деньги. Но, слава богу, все хорошо. Понравились Николай Фоменко, Аглая Тарасова. Они довольно неплохо исполнили свои роли. Фоменко как актёр открылся именно в этом фильме, до этого его не очень замечал как актёра. А Тарасову я оценил в \"свободных отношениях\" :симпатичная, хорошо играет. Еще очень понравился \"непьющий\" мужчина, который в очередной раз пообещал не пить и сорвался. Его в этом фильме мало, но все же роль он свою классно исполнил. Есть претензии к раздражающей меня Кристине Бабушкиной, но за неё я оценку снижать не буду. В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя.
5 марта 2023, 19:23
1
6
Ответить
bcs.trade077
5 марта 2023, 20:17
Оценка
30% еще ничего, но потом началась такая шляпа... короче отстой
5 марта 2023, 20:17
4
1
Ответить
User
7 марта 2023, 20:21
Оценка
Отличный фильм!
7 марта 2023, 20:21
3
3
Ответить
Maryka
8 марта 2023, 15:49
Оценка
По мне так сериалы гораздо смешнее, интереснее и жизненнее. Вообще не поняла зачем героев было погружать в деревню, если по факту как такого действия в этой самой деревни и не было, кроме дойки коровы и ловли рыбы, кусочка сеновала и каких то непонятных танцев ряженных вокруг костра. То есть сюжет спокойно мог разворачиваться и в Москве, по привычной увеселительной линии. Здесь же сюжет напоминал лишь абсурд: 21 век - коромысло с ведрами, удержка паспорта и полное повиновение отцу с невозможностью выехать из деревни, а ещё и наказание розгами в придачу. Ну, Цыпкин как-то неожиданно было увидеть подобный сценарий от самого популярного мастера пера. Хотелось прям привычного, полюбившегося юмора в духе любимых патриков, который надеюсь увидеть хотя бы в следующих сезонах беспринципных🤪
8 марта 2023, 15:49
1
1
Ответить
Любашка Самойлова
8 марта 2023, 21:24
Оценка
Фильм понравился ,сьемки проходили в Мандрогах. Сценарий и вся артистическая группа на 5 звезд!
8 марта 2023, 21:24
1
4
Ответить
User
9 марта 2023, 00:02
Оценка
Самый крутой фильм!Всем советую
9 марта 2023, 00:02
1
3
Ответить
User
9 марта 2023, 06:43
Оценка
Фильм очень прикольный ! Ходила всей семьёй 8 марта . Рекомендую!
9 марта 2023, 06:43
1
3
Ответить
User
9 марта 2023, 10:05
Оценка
Очень крутой фильм, тем кто не смотрел сериал, возможно, что-то будет непонятно, но пониманию картины это НЕ мешает
9 марта 2023, 10:05
0
4
Ответить
dar.alex86
12 марта 2023, 09:36
Оценка
Фильм классный!!! Очень понравился. Показана жизнь в деревне, без Интернета, мобильной связи и прочих радостей современного человека. Возможно деревенские прелести показаны не полностью... Так можно отправится в деревню и узнать как и что. С удовольствием пожила в такой деревне, хоть неделю.
Рекомендую к просмотру!!!
12 марта 2023, 09:36
0
3
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zubkov.andrey.85
12 марта 2023, 12:18
Оценка
Худшее,что я смотрел в кино
12 марта 2023, 12:18
2
0
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Александр Попов
12 марта 2023, 20:57
Оценка
Отдыхающий фильм! Можно смело смотреть!
12 марта 2023, 20:57
1
2
Ответить
zerlitsin.altay
13 марта 2023, 07:05
Оценка
Задумка то может и ничего, а сняли не интересно. Грустно, время жалко, которое потратил на просмотр. Не знаю, найдутся ли те, кому он понравится. Мне кажется провальный фильм, хотя сериал то норм.
13 марта 2023, 07:05
1
0
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e89262028897
14 марта 2023, 01:53
Оценка
Примитивщина на 💯! Ни сюжета, ни интриги, ни игры актёров! Всем именитым в этом фильме - Деревянко, Акиньшина, Балуев, Виторган - жирный минус на 💯за участие в этой никчемности!
А режиссера - в вечное изгнание за эту «порнографию»❗️
14 марта 2023, 01:53
1
0
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e89262028897
14 марта 2023, 01:53
в ответ на сообщение
zerlitsin.altay от 13 марта 2023, 07:05
Оценка
Солидарен на 💯❗️
14 марта 2023, 01:53
0
0
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babka.vkedax2228
17 марта 2023, 16:11
Оценка
Фильм понравился
17 марта 2023, 16:11
0
1
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User
20 марта 2023, 09:36
Оценка
Лёгкая комедия, негативного вречатления не вызала
20 марта 2023, 09:36
0
1
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User
2 апреля 2023, 22:33
Оценка
Очень интересует, как же чувствуют себя актеры снимаясь в таком днище. Просто испанский стыд. Ушли из кинотеатра через пол часа.
2 апреля 2023, 22:33
1
0
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Рекомендую к просмотру!!!
А режиссера - в вечное изгнание за эту «порнографию»❗️
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