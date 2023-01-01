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Джоша Страдовски
Josha Stradowski
Киноафиша
Персоны
Джоша Страдовски
Джоша Страдовски
Josha Stradowski
Место рождения
Роттердам, Нидерланды
Популярные фильмы
Колесо времени
(2021)
0
Гран Туризмо
(2023)
0
Фильмография Джоша Страдовски
Жанр
Все
Боевик
Драма
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2023
2021
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Гран Туризмо
Gran Turismo
боевик, приключения, драма
2023, США / Япония
Колесо времени
драма, приключения, фэнтези
2021, США
Новости о Джоша Страдовски
Второй сезон сериала «Колесо времени» получил дату премьеры
Съемки второго сезона «Колеса времени» завершены наполовину
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