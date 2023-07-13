Качественная экранизация видеоигры: появились первые отзывы о фильме «Гран Туризмо»

Критики похвалили картину за отличную динамику, великолепную постановку и множество отсылок для геймеров.

В сети появились первые отзывы о гоночном фильме Gran Turismo Нила Бломкампа, основанном на одноименной серии видеоигр от компании Sony. Большая часть критиков очень высоко оценила проект, особенно выделив превосходную постановку и отличные актерские выступления.

Например, вот что автор Collider Перри Немирофф (@PNemiroff) написала о картине в своих социальных сетях:

«Gran Turismo — это солидная экранизация! Мне очень понравилось то, как авторы фильма перенесли некоторые визуальные элементы игр в картину и в целом как Нил Бломкамп выстроил стиль фильма».

Кроме того, она похвалила сюжет за вдумчивое следование канонам жанра:

«Фильм основан на просто невероятной реальной истории, которая хорошо вписывается в жанр спортивного жанра и прекрасно дополняется актерской игрой исполнителя главной роли Арчи Мадекве. Картина создает утонченную, страстную и притягательную атмосферу, которая сразу же захватывает вас».

Брэндон Дэвис также высоко оценил реалистичность истории:

«Фильм Gran Turismo удался. Шокирующая правдивая история, показанная в нем, превосходит большую часть адаптаций видеоигр, выпущенных на сегодняшний день. Я был полностью захвачен действием, особенно во второй половине. Отличные гонки с креативными изысками для геймеров. Прекрасные актерские работы Дэвида Харбора и Арчи Мадекве. Хороший фильм!»

Кой Джандро (@CoyJandreau) заявил, что ленте удается объединять в себе множество великолепных элементов:

«Gran Turismo объединяет необузданную страсть, присущую лучшим спортивным фильмам, интересные отсылки к видеоиграм, а также вдохновляющий драйв и веру в великие победы. Все эти элементы выстраиваются в один из величайших (если не величайший) фильм по игре за всю историю».

Наконец, Роберт Батлер III (@DirectorRB3) отметил отличную динамику проекта:

«Добавьте Gran Turismo в список лучших адаптаций видеоигр этого года. Это спортивная эпопея с турбодвигателем, которая точно знает, когда нужно ускорять и замедлять свой темп. Арчи Мадекве воплощает на экране ловкого и смелого геймера, живущего в душе каждого из нас. А Дэвид Харбор просто крадет каждую свою сцену».

Премьера Gran Turismo состоится 11 августа.