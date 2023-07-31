Студия Sony отложила выпуск «Венома 3», «Крэйвена-охотника» и других блокбастеров

Студия Sony Pictures обновила свой прокатный календарь, установив официальные даты выхода для целого ряда картин, а также отсрочив некоторые релизы на более поздний срок. Наиболее заметно изменения затронули фильмы «паучьей» киновселенной. Во-первых, датой премьеры наконец обзавелся «Веном 3» — кинокомикс с Томом Харди должен выйти 12 июля 2024 года. Съемки начались незадолго до начала забастовки актеров, поэтому производство продлилось всего пару недель, а сейчас проект находится в заморозке до момента, пока ситуация с профсоюзами и студиями не будет улажена.

Вторым отложенным проектом киновселенной Marvel от Sony стал супергеройский блокбастер «Крэйвен-охотник». Фильм с Аароном Тейлором-Джонсоном должен был выйти в прокат 6 октября, но в свете нынешней ситуации в киноиндустрии его отложили до 30 августа 2024 года. Из-за забастовки актеры не могут участвовать в рекламных кампаниях, а в случае с крупными релизами это особенно важно.

Также обновилась дата релиз кинокомикса «Мадам «Паутина», однако, в отличие от упомянутых выше лент, фантастический экшен с Дакотой Джонсон стал немного ближе — фильм был смещен всего на два дня, с 16 февраля на 14 февраля 2024 года.

Прямое продолжение «Человека-паука: Паутина вселенных» вообще лишилось даты выхода. Триквел, чье название можно перевести как «Человек-паук: За пределами вселенных», был намечен на 29 марта 2024 года, однако его релизный слот был отдан четвертой части «Охотников за приведениями», имеющей рабочий подзаголовок «Адская кухня». Продюсерский проект Джейсона Райтмана изначально был намечена на 20 декабря нынешнего года, но его пришлось отодвинуть. Съемки новой части «Охотников за привидениями» уже завершились, но впереди этап постпроизводства, где требуется присутствие многих исполнителей, а они сейчас бастуют. Аналогичная проблема и у мультфильма про Майлза Моралеса — голосовой актерский состав пока недоступен. Новая дата будет объявлена дополнительно.

Также студии пришлось сдвинуть релиз продолжения «Каратэ-пацана», в котором к своей роли вернется Джеки Чан. Вместо 7 июня картина режиссера Джонатана Энтвистла («Конец ***го мира») выйдет в прокат 13 декабря 2024 года. В то же время полицейский боевик «Плохие парни 4» стартует в прокате 14 июня 2024 года.

Изменения затронули и ближайший крупный релиз Sony — экранизацию игровой серии «Гран Туризмо». Широкий прокат гоночного экшена Нила Бломкампа («Район №9») теперь начнется не 11 августа, а 25 числа этого же месяца.