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Нил Бломкамп
Нил Бломкамп
Neill Blomkamp
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Нил Бломкамп
Neill Blomkamp
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Дата рождения
17 сентября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Нил Бломкамп
Родился 17 сентября 1979 года. Йоханнесбург, Южная Африка.
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Фильмография Нил Бломкамп
Демоник
ужасы
2021, Канада
6.0
Гало
мистика, боевик, фантастика, триллер, приключения
2018, США / Новая Зеландия
0.0
Робот по имени Чаппи
боевик, триллер
2015, США / Мексика
8.0
Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика
2013, США
7.0
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Нил Бломкамп вряд ли вернется к «Чужому 5», даже если ему дадут такую возможность
Он утверждает, что больше не имеет отношения к франшизе.
Написать
2 сентября 2021 15:39
Фильм ужасов Нила Бломкампа «Демоник» получил сокрушительный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Новая картина режиссера «Района № 9» вышла совершенно не страшной, а персонажи — плоскими.
Написать
18 августа 2021 16:19
Режиссер Нил Бломкамп рассказал, что работа над сценарием «Района № 10» в самом разгаре
Постановщик хочет вложить в этот фильм «все».
Написать
9 августа 2021 12:31
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