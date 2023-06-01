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Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава"
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Гран Туризмо
Отзывы о фильме «Гран Туризмо»
Gran Turismo
Гран Туризмо
2023 / США / Япония
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xivet43099
1 июня 2023, 16:37
Все больше выходит фильмов по компьютерным играм, иногда даже лучше первоисточника)) посмотрим, что выйдет на этот раз
1 июня 2023, 16:37
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Зоя
13 июня 2023, 10:41
Больше всего люблю фильмы по реальным историям! Эта вообще какая-то невероятная, очень интересно будет фильм посмотреть
13 июня 2023, 10:41
0
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Гриша Михайлов
30 июня 2023, 14:13
Довольно амбициозный проект как мне кажется, ибо создать фильм по гоночной игре довольно непросто!! Но думаю, что это будет шикарный фильм и всем любителям автомобилей и гонок понравится
30 июня 2023, 14:13
0
0
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