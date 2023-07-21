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Киноафиша Новости Дэвид Харбор берет под крыло молодого автогонщика в новом трейлере фильма «Гран Туризмо»

Дэвид Харбор берет под крыло молодого автогонщика в новом трейлере фильма «Гран Туризмо»

21 июля 2023 10:53
Дэвид Харбор берет под крыло молодого автогонщика в новом трейлере фильма «Гран Туризмо»

Экранизация знаменитой видеоигры от режиссера «Района №9» выйдет 11 августа.

Студия Sony Pictures представила новый трейлер гоночного фильма Gran Turismo, основанного на одноименной серии видеоигр и реальной истории.

В центре сюжета — юный геймер Джанн Маденборо (Арчи Мадекве), который провел много часов за игрой в Gran Turismo. Он страдает от напряженных отношений с отцом (Джимон Хонсу), считающим видеоигры глупым развлечением, но однажды судьба дает парню шанс доказать, что виртуальные гонки дали ему вполне реальные навыки.

Идеалистичный гоночный менеджер Дэнни Мур (Орландо Блум) приглашает Джанна и других про-игроков Gran Turismo принять участие в настоящем спортивном заезде. Конечно, перед началом соревнования им приходится учиться водить болиды, в чем им помогает их эксцентричный тренер Джек Солтер (Дэвид Харбор). Джанн полон решимости покорить трассу, изученную им в мельчайших деталях благодаря Gran Turismo, однако реальные гонки, в отличие от виртуальных, не терпят ошибок.

Режиссером картины выступил Нил Бломкамп, наиболее известный по фантастическим лентам «Район №9» и «Робот по имени Чаппи». Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»).

Премьера Gran Turismo состоится 11 августа.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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