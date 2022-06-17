Меню
Пес-самурай и город кошек - второй дублированный трейлер
Пес-самурай и город кошек. Второй дублированный трейлер

Пес-самурай и город кошек. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 27 июня 2022
Пес-самурай и город кошек – Хэнк – смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.
vasinnikita690 17 июня 2022, 21:46
Сколько билет стоит
17 июня 2022, 21:46 Ответить
Дмитрий Ңөвиқөв 6 июля 2022, 18:53
-_-
6 июля 2022, 18:53 Ответить
kurakinegor27 15 июля 2022, 20:36
Оценка
Сколько билет стоить будет ?
15 июля 2022, 20:36 Ответить
Соня Жумаева 22 июля 2022, 11:16
Мультик хороший, советую посмотреть!
22 июля 2022, 11:16 Ответить
Екатерина Ананникова 23 июля 2022, 08:09
Оценка
Интересный мультфильм. Ребенку 9лет очень понравился . Да и я (мама) посмеялась от души ) Рекомендую к просмотру .
23 июля 2022, 08:09 Ответить
Станислав Ян 25 июля 2022, 13:46
Оценка
Прекрасный мульт. Ребенок смеялся, папа тоже.
25 июля 2022, 13:46 Ответить
karisha82 26 июля 2022, 08:18
Чудесный, добрый и очень смешной мультик именно детский! Смотрели с сыном 6лет, смеялись все от души!
26 июля 2022, 08:18 Ответить
User 30 июля 2022, 12:07
Оценка
Очень понравился👍👍
30 июля 2022, 12:07 Ответить
User 13 августа 2022, 21:15
Оценка
аввв
13 августа 2022, 21:15 Ответить
frida.floo 14 августа 2022, 13:56
Оценка
Сюжет не нов. Так-то приятный мультик, смотреть можно. Но маленькие ребятишки, 6-летки, быстро соскучились и потянулись к выходу. Родители "плюсик" за воскрестный досуг себе поставили))))
14 августа 2022, 13:56 Ответить
jannyrte 24 октября 2022, 08:21
Оценка
Отличный мульт
24 октября 2022, 08:21 Ответить
6.9 Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек боевик, анимация, комедия, 2022, Великобритания / Китай / США
