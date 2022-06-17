Пес-самурай и город кошек
– Хэнк – смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.
