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Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Киноафиша Фильмы Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант, 2019

2019 / Норвегия
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Анимационный фильм рассказывает историю храброго и опасного капитана Саблезуба, который разыскивает сокровища. Цель грозы морей – знаменитый волшебный бриллиант, который согласно легенде может выполнить любое желание. В пути капитана ждут невероятные приключения и опасности. К поискам сокровища присоединятся юные пираты. Но кое-кто опередит команду и сумеет раньше завладеть таинственным бриллиантом.

  • Сюжет фильма основан на постановке «Капитан Саблезубый Тигр и охота за волшебным алмазом». Ее премьера состоялась еще в 1996 году.
  • В Норвегии существует известный сериал, который предусматривает и живые выступления главных героев. Также есть игрушки, игры и одежда, выпускающиеся под соответствующим логотипом. Большинство персонажей ленты списаны с главных героев сериала.
  • Все роли капитана Саблезуба исполняет один и тот же человек. Речь идет не только о телевизионных или кинематографических постановках, но и о театре, а также об анимационных лентах. Это уже третий по счету актер, которому досталась роль персонажа.
  • Согласно канону пиратских легенд, в плавании моряки должны петь песни, чем и занимаются персонажи мультфильма.
  • В ленте солнце восходит и встает неправильно.

Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель - получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 18 мая 2020
Премьера в мире 27 сентября 2019
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Расмус А. Сивертсен
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант смотреть онлайн

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
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за 1 рубль
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Пинки — самый юный пират команды капитана Саблезуба, заслуживший почет и уважение на своем острове. Вот только беззаботная жизнь подростка ему намного ближе постоянной морской качки, глупых приказов, грубости, неуважения и ужасной корабельной еды. Лишь сейчас, отдыхая на пляже и поедая свежие фрукты, он по-настоящему счастлив. Эту идиллию разрушат поиски волшебного бриллианта, исполняющего любые желания, который крадут у могущественного король Мага Кана. По ошибке Пинки путают с настоящим…
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