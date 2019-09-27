Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант, 2019

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Анимационный фильм рассказывает историю храброго и опасного капитана Саблезуба, который разыскивает сокровища. Цель грозы морей – знаменитый волшебный бриллиант, который согласно легенде может выполнить любое желание. В пути капитана ждут невероятные приключения и опасности. К поискам сокровища присоединятся юные пираты. Но кое-кто опередит команду и сумеет раньше завладеть таинственным бриллиантом. Развернуть Сюжет фильма основан на постановке «Капитан Саблезубый Тигр и охота за волшебным алмазом». Ее премьера состоялась еще в 1996 году.

В Норвегии существует известный сериал, который предусматривает и живые выступления главных героев. Также есть игрушки, игры и одежда, выпускающиеся под соответствующим логотипом. Большинство персонажей ленты списаны с главных героев сериала.

Все роли капитана Саблезуба исполняет один и тот же человек. Речь идет не только о телевизионных или кинематографических постановках, но и о театре, а также об анимационных лентах. Это уже третий по счету актер, которому досталась роль персонажа.

Согласно канону пиратских легенд, в плавании моряки должны петь песни, чем и занимаются персонажи мультфильма.

В ленте солнце восходит и встает неправильно. Развернуть Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель - получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата. Развернуть 4.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2019 Премьера в России 13 февраля 2020 Премьера онлайн 18 мая 2020 Премьера в мире 27 сентября 2019 Возраст 6+ Прокатчик MDfilm Режиссер Расмус А. Сивертсен Все актеры и съемочная группа 4 постера

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Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант смотреть онлайн Смотрите в

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