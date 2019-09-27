Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант, 2019

Анимационный фильм рассказывает историю храброго и опасного капитана Саблезуба, который разыскивает сокровища. Цель грозы морей – знаменитый волшебный бриллиант, который согласно легенде может выполнить любое желание. В пути капитана ждут невероятные приключения и опасности. К поискам сокровища присоединятся юные пираты. Но кое-кто опередит команду и сумеет раньше завладеть таинственным бриллиантом.
Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель - получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.