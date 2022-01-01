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Джордж Такей
Джордж Такей
George Takei
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Джордж Такей
George Takei
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Дата рождения
20 апреля 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Джордж Такей
Родился 20 апреля 1937 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джордж Такей
Кубо. Легенда о самурае
анимация
2016, США
7.0
Best Shorts: New Year 2015
короткометражный
2015, Россия / Испания / Великобритания / США / Украина
0.0
Индюки: назад в будущее
комедия, анимация
2013, США
5.0
Звездный путь VI: неоткрытая страна
боевик, фантастика, триллер, мистика
1991, США
7.0
Кровавая клятва
драма, военный
1991, Австралия
6.0
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