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Аасиф Мандви
Аасиф Мандви
Aasif Mandvi
О персоне
Фильмография
Аасиф Мандви
Aasif Mandvi
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Дата рождения
5 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Мумбаи, Индия
Рост
173 см
Биография Аасифа Мандви
Родился 5 марта 1966 года. Мумбаи, Индия.
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Фильмография Аасифа Мандви
Рука на миллион
драма, спорт
2014, США
7.0
Кадры
комедия
2013, США
7.0
Темная лошадка
драма, мелодрама
2011, США
7.0
Это очень забавная история
мелодрама, комедия
2010, США
7.0
Срочная доставка
боевик, триллер
2010, США
6.0
Город призраков
фэнтези, комедия, мелодрама
2008, США
6.0
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