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Прокатчик Кинологистика

О прокатчике

Компания «Кинологистика» занимается прокатной деятельностью сравнительно недавно. В её деятельность входит реализация всех видов прав в сфере кино. Сюда входит дистрибуция картин зарубежного и российского производства, размещение в них брендовой рекламы, адаптация и перевод кинофильмов и их трейлеров для зрителя, создание различных печатных и медийных материалов и прочее.

Библиотека «Кинологистики» насчитывает несколько десятков наименований, куда входят фильмы самых разных жанров. Среди них такие ленты, как «Единичка», «Строго на Запад», «Ошибка времени», «Инфекция» и другие. Также компания занимается переводами фильмов в 3D. Примерами таких картин являются «Запретная зона 3D» и «Рок апокалипсис 3D». А во время выхода на экраны фильма «Вий 3D» «Кинологистика» активно участвовала в её международном прокате и маркетинговой кампании.

Фильмы
Бабки
Бабки
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Коммандо
Коммандо
боевик, триллер 2022, США
0.0
Обряд
Обряд
ужасы 2022, США
0.0
Сияющая звезда
Сияющая звезда
анимация, фэнтези, мюзикл 2022, Корея
0.0
Люблю свою собаку
мелодрама, комедия 2022, Корея
0.0
Неубиваемый
Неубиваемый
боевик 2022, Канада
0.0
Святым тут не место
Святым тут не место
боевик, криминал, триллер 2022, Мексика
0.0
Шимпанзе под прикрытием
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейный 2021, Франция
0.0
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