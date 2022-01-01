Прокатчик Кинологистика

Компания «Кинологистика» занимается прокатной деятельностью сравнительно недавно. В её деятельность входит реализация всех видов прав в сфере кино. Сюда входит дистрибуция картин зарубежного и российского производства, размещение в них брендовой рекламы, адаптация и перевод кинофильмов и их трейлеров для зрителя, создание различных печатных и медийных материалов и прочее.

Библиотека «Кинологистики» насчитывает несколько десятков наименований, куда входят фильмы самых разных жанров. Среди них такие ленты, как «Единичка», «Строго на Запад», «Ошибка времени», «Инфекция» и другие. Также компания занимается переводами фильмов в 3D. Примерами таких картин являются «Запретная зона 3D» и «Рок апокалипсис 3D». А во время выхода на экраны фильма «Вий 3D» «Кинологистика» активно участвовала в её международном прокате и маркетинговой кампании.