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Целиком и полностью
Bones & All
Целиком и полностью,
Италия / США
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Премьера в мире
23 ноября 2022
Режиссер
Лука Гуаданьино
В ролях
Тимоти Шаламе
Хлоя Севиньи
Майкл Стулбарг
Марк Райлэнс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Студия MGM приобрела права на фильм Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе
Шаламе вместе с актрисой Тейлор Рассел сыграет пару влюбленных каннибалов.
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23 марта 2022 09:56
Актер Марк Райлэнс поделился информацией о новом фильме Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе
Он назвал картину новой версией «Бонни и Клайда», где главные герои едят других людей.
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24 декабря 2021 15:56
Появился первый кадр с Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл из фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью»
В новой ленте режиссера «Назови меня своим именем» рассказывается о влюбленных каннибалах, которые путешествуют по стране.
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25 июня 2021 11:12
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