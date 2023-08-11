Poster of Challengers
7.5
Challengers - final trailer
7.5

Challengers

, 2023
Challengers
USA / Drama / 18+
Poster of Challengers
7.5
Challengers - final trailer
Challengers  final trailer

Synopsis

Tennis player turned coach Tashi has taken her husband, Art, and transformed him into a world-famous Grand Slam champion. To jolt him out of his recent losing streak, she signs him up for a "Challenger" event — close to the lowest level of pro tournament — where he finds himself standing across the net from his former best friend and Tashi's former boyfriend.

Cast

Josh O'Connor
Josh O'Connor
Zendaya
Zendaya
Mike Faist
Mike Faist
Faith Fay
Jake Jensen
Darnell Appling
Director Luca Guadagnino
Writer Justin Kuritzkes
Composer Trent Reznor, Atticus Ross
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 May 2024
World premiere 11 August 2023
Release date
14 September 2023 Argentina
24 April 2024 Australia
26 April 2024 Azerbaijan
24 April 2024 Belgium
15 September 2023 Brazil
26 April 2024 Bulgaria
26 April 2024 Canada
26 April 2024 Chile
25 April 2024 Colombia
2 May 2024 Croatia 15
14 September 2023 Czechia
25 April 2024 Denmark 11
25 April 2024 Ecuador
26 April 2024 Egypt
26 April 2024 Estonia
26 April 2024 Finland
24 April 2024 France
25 April 2024 Georgia R
14 September 2023 Germany
15 September 2023 Great Britain
25 April 2024 Greece
25 April 2024 Hong Kong
25 April 2024 Hungary
26 April 2024 Iceland Unrated
26 April 2024 India
24 April 2024 Indonesia 17+
26 April 2024 Ireland
25 April 2024 Israel
14 September 2023 Italy
7 June 2024 Japan PG12
26 April 2024 Kyrgyzstan
15 September 2023 Latvia N16
25 April 2024 Lebanon
15 September 2023 Lithuania N
25 April 2024 Malaysia
25 April 2024 Mexico
26 April 2024 Moldova
25 April 2024 Montenegro
14 September 2023 Netherlands
26 April 2024 New Zealand
26 April 2024 Norway 9
25 April 2024 Peru
24 April 2024 Philippines R-13
15 September 2023 Poland
26 April 2024 Portugal
25 April 2024 Puerto Rico
15 September 2023 Romania o.A.
25 April 2024 Serbia
14 September 2023 Singapore
25 April 2024 Slovakia 12
26 April 2024 South Africa
24 April 2024 South Korea
11 August 2023 Spain
26 April 2024 Sweden 7
25 April 2024 Switzerland
26 April 2024 Taiwan
26 April 2024 Tajikistan
12 October 2023 Thailand
15 September 2023 Turkey
25 April 2024 UAE TBC
11 August 2023 USA
25 April 2024 Ukraine
26 April 2024 Uzbekistan
25 April 2024 Venezuela
10 May 2024 Viet Nam
26 April 2024 Virgin Islands (British)
MPAA R
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $96,119,408
Production Frenesy Film Company, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Pascal Pictures
Also known as
Challengers, Desafiantes, Challengers - Rivalen, Претенденты, 挑戰者, Da'vogarlar, Izazivači, Izzivalci, Mitkharim, Namizədlər, Những Kẻ Thách Đấu, Rekabet, Rivais, Rivales, Sāncenši, Súperi, Väljakutsujad, Varžovai, Οι αντίπαλοι, Предизвикувачи, Претендентите, Ривали, Суперники, チャレンジャーズ, 挑战者

7.5
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  948 In the Drama genre  444 In films of USA  593 In films of 2023  48

Challengers - final trailer
Challengers Final trailer
Our Review

Tennis as sex in a new painting by Luca Guadagnino.
Tennis as sex in a new painting by Luca Guadagnino. The best friends, tennis players Art and Patrick, come to the competition to the very young star Tasha. The girl is still preparing for university, but already has an advertising contract with adidas and the prospect of becoming a legend of tennis. For the first time, but not the last time, the camera will focus on the views of its characters. The player will twist their necks in the desire to keep up with the ball, the faces of the main characters will always be directed towards one player…
