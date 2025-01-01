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Претенденты, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино Лука Гуаданьино Luca Guadagnino
В ролях
Джош О’Коннор Джош О’Коннор Josh O'Connor Зендея Зендея Zendaya Майк Фейст Майк Фейст Mike Faist Фэйт Фэй Faith Fay Jake Jensen
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
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Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
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Формула 1
2025, США, спорт
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