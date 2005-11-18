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Мелисса: Интимный дневник
Melissa P.
Мелисса: Интимный дневник, 2005
2005 / Италия / Испания
4.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Жанр:
драма
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4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
18 ноября 2005
Режиссер
Лука Гуаданьино
В ролях
Мария Вальверде
Фабриция Сакки
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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