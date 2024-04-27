«Претенденты»: Рецензия Киноафиши

Лучшие друзья, теннисисты Арт и Патрик, приходят на соревнование к совсем молоденькой звезде Таши. Девушка еще только готовится к поступлению в университет, но уже имеет рекламный контракт с adidas и перспективу стать легендой большого тенниса. Камера в первый, но не последний раз сделает акцент на взглядах своих персонажей. Пока зал будет откручивать шеи в желании успеть за мячом, лица главных героев будут всегда направлены в сторону одного игрока, тревожащего сердце в данный момент. Так Арт и Патрик с упавшей челюстью наблюдают за Таши, то ли восторгаясь безупречной техникой, то ли ожидая, когда ее короткая юбка взлетит еще чуть выше. Один объект желания ничуть не мешает дружбе парней, привыкшим все делать вместе. Вместе же они зовут Таши к себе в номер. К их удивлению, девушка появляется на пороге и с ходу демонстрирует свой дух соперничества не только на корте, но и в постели, заставляя делать парней то, что хочется именно ей.

Первый совместный вечер — самая насыщенная сексом сцена, где герои даже не снимают одежды. Высоченный градус эротизма, заявленный в трейлере, не оказывается поводом для беспокойства Тома Холланда. Для «Претендентов» секс в постели не так интересен, как секс на корте. Эротику открытых тел и яростных криков на матчах сопровождает безудержное техно от Трента Резнора и Аттикуса Росса, участников рок-группы Nine Inch Nails, в миксе немецкого электронщика Boys Noize. Их музыка оказывает поистине галлюцинаторное воздействие, от которого хочется либо накинуться на партнера, либо заняться спортом.

Под резкие скачки музыки картина прыгает вперед и назад во времени, охватывая 13 лет жизни героев. У Таши и Арта уже есть дочь (не факт, что от него), которая будто в упор не видит отца. Отношения с Патриком не просто сошли на нет, а ушли в глубокий минус. Таши получила серьезную травму и посвятила жизнь тренировкам мужа, которому спорт особо и не нужен, да и вообще ничего не нужно. Молодые ребята из сцены знакомства молниеносно перевоплощаются в уже повидавших жизнь тридцатилетних, отлично передавая груз прожитых лет. Что же произошло между героями — совершенно незамысловатая история о перебрасывании мяча из разных концов корта. Иногда реального, но чаще метафорического — Таши. Зендея, которая должна была стать центром притяжения как героев, так и всего повествования, на деле им не оказывается. Вся сила проекта сосредотачивается в накачанных руках и ехидной ухмылке Патрика, британца Джоша О’Коннора. Брак двух его близких друзей должен был вычеркнуть его из уравнения, но мужчина продолжает напоминать о себе, относясь к ним с доброй иронией.

Претенденты

История любовного треугольника написана Джастином Куритцкисом, мужем Селин Сон, подарившей один из лучших фильмов 2023 года «Прошлые жизни». Романтические отношения трех героев у Сон были пронизаны светлой грустью и бесконечной нежностью. В биографической работе образ третьего колеса Сон списывает именно со своего мужа Джастина. Джастин же создает совершенно иное прочтение таких отношений, напитывая их едкостью и сарказмом, наверняка ассоциируя себя с героем О’Коннора. Осталось надеяться, чтобы третий человек в отношениях Сон–Куритцкис оказался также не обделен писательским талантом и выдал свое прочтение.

Куритцкис прописывает каждую сцену так, чтобы она добавляла все новые и новые слои к образам героев и их истории. Камера Сайомбху Мукдипрома, оператора «Назови меня своим именем» и «Суспирии», подыгрывает каждому его решению. Куритцкис зациклен на метафорах отношений, Гуаданьино интересует чувственность и совершенно плевать на теннис, Мукдипрому только теннис и интересен.

Претенденты

Казалось бы, карты легли на стол так, что проиграть невозможно. Однако урывистый монтаж перечеркивает множество сильных сторон фильма. В «Экстазе» Гаспара Ноэ музыка накатывала разрушительной волной в сексуальной вакханалии, закручивая зрителя в безудержном танце монтажа. Преследуя эту энергетику, «Претенденты» не дают нам столь же завороженно разлиться потом по корту. Если теннис — это отношения, как многократно повторяется в фильме, то у отношений «Претендентов» проблемы с потенцией: разгоняющийся ритм каждый раз резко обрывается. По итогу красивейшие съемки ног из-под прозрачного корта или головокружительный полет с точки зрения мяча выглядят как дорогой рекламный ролик, а не ритмично встроенная часть произведения.

В этой картине море азарта, телесности, вызывающей голод. «Претенденты» после каждого взмаха ракеткой кричат о переполняющем желании победы, но их энергии не удается пробить четвертую стену. Быть может, в своей следующей работе «Квир» режиссер продолжит наслаждаться длинными планами солнечных стран, а своих коллег по фильму передаст в пользование Гаспару Ноэ.