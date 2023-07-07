Фильм Луки Гуаданьино «Претенденты» во главе с Зендеей откроет Венецианский кинофестиваль

Стал известен фильм открытия 80-го Венецианского кинофестиваля. Юбилейный смотр запустит спортивная мелодрама режиссера Луки Гуаданьино «Претенденты», повествующая о любовном треугольнике в мире большого тенниса. Главные роли сыграли Зендея, Джош О’Коннор и Майк Фейст. Мировая премьера состоится 30 августа в Дворце кино на острове Лидо. Лента будет показана вне конкурса.

В центре сюжета — молодая теннисистка Таша (Зендея). Получив тяжелую травму на корте, она в дальнейшем становится тренером своего мужа Арта (Фейст), переживающего черную полосу. Она намерена вывести супруга в высшую лигу, поэтому уговаривает его принять участие в «Челленджерах» — турнире игроков с низа рейтинговой таблицы. Вскоре выясняется, что основным соперником Арта является Патрик (О’Коннор) — его бывший лучший друг, когда-то питавший романтические чувства к Таше. В результате этого судьбы персонажей вновь переплетаются, из-за чего соперничество на корте только обостряется.

Ниже приведена цитата постановщика, в прошлом году награжденного в Венеции «Серебренным львом» за романтическое роуд-муви о каннибалах «Целиком и полностью». Гуаданьино не сомневается, что его новая лента обязательно понравится аудитории:

«Это современная и смелая история о юношеской энергии, любви и могуществе. Зендея, Джош и Майк абсолютно оригинальны и свежи в своих образах. Они сумели привнести ранее невиданную энергетику. С нетерпением жду, когда зрители Лидо будут танцевать под мелодичный саундтрек Трента Резнора и Аттикуса Росса на открытии 80-го киносмотра».

В этом году Венецианский кинофестиваль будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Полная программа мероприятия будет объявлена 25 июля. Кинотеатральный релиз «Претендентов» намечен на 15 сентября.