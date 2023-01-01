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Холодный расчет
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The Card Counter
Холодный расчет
2021 / Великобритания / Китай
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5.5
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28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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