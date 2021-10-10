Нежный бар, 2022

«Нежный бар» — возвращение Джорджа Клуни в режиссерское кресло. За плечами именитого актера, прославившегося еще в 1990-е, — семь собственных постановок, часть из которых стали современной классикой. Однако последние три работы вызвали негативную реакцию аудитории. Именно благодаря драме «Нежный бар» Клуни сумел реабилитироваться в глазах поклонников.

Правдивая история, основанная на реальных событиях. Сюжет о мальчике, растущем без отца, вряд ли оставит зрителей равнодушными.

Впечатляющая игра Бена Аффлека, вновь нашедшего себя в драматическом жанре. После череды крупных голливудских блокбастеров, не оправдавших ожиданий, многие поставили на актере крест. Однако Аффлеку за считанные годы удалось вернуться в число наиболее востребованных звезд Голливуда, о чем лишний раз свидетельствует «Нежный бар».

Это один из главных релизов начала 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать киноманам.

Выразительная операторская работа Мартина Руе, в послужном списке которого сотрудничество с Юэном Макгрегором («Американская пастораль»), Жюли Дельпи («Графиня») и байопик «Контроль» Антона Корбейна о вокалисте Joy Division.