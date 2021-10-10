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Нежный бар Нежный бар
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The Tender Bar

Нежный бар, 2022

2022 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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«Нежный бар» — возвращение Джорджа Клуни в режиссерское кресло. За плечами именитого актера, прославившегося еще в 1990-е, — семь собственных постановок, часть из которых стали современной классикой. Однако последние три работы вызвали негативную реакцию аудитории. Именно благодаря драме «Нежный бар» Клуни сумел реабилитироваться в глазах поклонников.

Правдивая история, основанная на реальных событиях. Сюжет о мальчике, растущем без отца, вряд ли оставит зрителей равнодушными.

Впечатляющая игра Бена Аффлека, вновь нашедшего себя в драматическом жанре. После череды крупных голливудских блокбастеров, не оправдавших ожиданий, многие поставили на актере крест. Однако Аффлеку за считанные годы удалось вернуться в число наиболее востребованных звезд Голливуда, о чем лишний раз свидетельствует «Нежный бар».

Это один из главных релизов начала 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать киноманам.

Выразительная операторская работа Мартина Руе, в послужном списке которого сотрудничество с Юэном Макгрегором («Американская пастораль»), Жюли Дельпи («Графиня») и байопик «Контроль» Антона Корбейна о вокалисте Joy Division.

В основу сюжета лег одноименный бестселлер 2005 года писателя Джона Мерингера, обладателя Пулитцеровской премии за статью для Los Angeles Times о речной коммуне в Алабаме. Роман «Нежный бар» во многом автобиографичен и посвящен взрослению писателя на Лонг-Айленде, а также его попыткам отыскать замену отцу среди постояльцев бара своего дяди.

Впервые о проекте стало известно еще в 2013 году. На тот момент производством занимались Sony Pictures и Chernin Entertainment, а сценаристом и режиссером числился Тед Мелфи («Святой Винсент», «Скрытые фигуры»). Тот вариант так и не был реализован. В 2020 году права на экранизацию перешли к Amazon Studios, место постановщика занял Джордж Клуни, тогда как за адаптацию книги взялся Уильям Монахэн («Отступники»).

За роль бармена Чарли Мерингера голливудский актер Бен Аффлек («Город воров», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Умница Уилл Хантинг») получил номинацию на «Золотой глобус».

Дебют Дэниэла Раньери на большом экране.

Съемки проходили на территории Массачусетса с 22 февраля по 14 апреля 2021 года.

Мировая премьера «Нежного бара» прошла на Лондонском кинофестивале 10 октября 2021 года. 

17 декабря 2021 года лента вышла в ограниченный прокат, тогда как основной релиз состоялся 7 января 2022 года на сервисе Amazon Prime Video.

Юноша, выросший с мамой, ищет замену отцу среди посетителей бара, где работает его дядя Чарли.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 января 2022
Премьера в мире 10 октября 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Джордж Клуни
Джордж Клуни
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Лили Рэйб
Лили Рэйб
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нежный бар 3 постера
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Маленький Джон переезжает со своей мамой Дороти Мёрингер в дом ее ворчливого отца на Лонг-Айленде. И хотя сначала смена места жительства кажется Дороти ее самым большим жизненным провалом, мальчику, которого в оригинале все зовут просто J.R. (англ. junior – младший), оказывается по душе семейная суета. С настоящим отцом он близок лишь посредством тайных подслушиваний его выпусков на радио, где тот вещает под прозвищем «Голос». Роль не просто мужского, но и ведущего…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джордж Клуни посетовал, что кинотеатры больше не хотят выпускать его камерные драмы Актер-режиссер рад, что есть потоковые сервисы.
Написать
18 января 2022 13:56
Бен Аффлек больше не намерен сниматься в крупнобюджетных фильмах Актеру сейчас интересен более приземленный материал.
Написать
15 декабря 2021 16:51
Появился новый постер драмы о взрослении «Нежный бар» с Беном Аффлеком Картину Джорджа Клуни называют теплой и запоминающейся.
Написать
22 ноября 2021 13:04
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