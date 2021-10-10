Нежный бар, 2022

«Нежный бар» — возвращение Джорджа Клуни в режиссерское кресло. За плечами именитого актера, прославившегося еще в 1990-е, — семь собственных постановок, часть из которых стали современной классикой. Однако последние три работы вызвали негативную реакцию аудитории. Именно благодаря драме «Нежный бар» Клуни сумел реабилитироваться в глазах поклонников.
Правдивая история, основанная на реальных событиях. Сюжет о мальчике, растущем без отца, вряд ли оставит зрителей равнодушными.
Впечатляющая игра Бена Аффлека, вновь нашедшего себя в драматическом жанре. После череды крупных голливудских блокбастеров, не оправдавших ожиданий, многие поставили на актере крест. Однако Аффлеку за считанные годы удалось вернуться в число наиболее востребованных звезд Голливуда, о чем лишний раз свидетельствует «Нежный бар».
Это один из главных релизов начала 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать киноманам.
Выразительная операторская работа Мартина Руе, в послужном списке которого сотрудничество с Юэном Макгрегором («Американская пастораль»), Жюли Дельпи («Графиня») и байопик «Контроль» Антона Корбейна о вокалисте Joy Division.
В основу сюжета лег одноименный бестселлер 2005 года писателя Джона Мерингера, обладателя Пулитцеровской премии за статью для Los Angeles Times о речной коммуне в Алабаме. Роман «Нежный бар» во многом автобиографичен и посвящен взрослению писателя на Лонг-Айленде, а также его попыткам отыскать замену отцу среди постояльцев бара своего дяди.
Впервые о проекте стало известно еще в 2013 году. На тот момент производством занимались Sony Pictures и Chernin Entertainment, а сценаристом и режиссером числился Тед Мелфи («Святой Винсент», «Скрытые фигуры»). Тот вариант так и не был реализован. В 2020 году права на экранизацию перешли к Amazon Studios, место постановщика занял Джордж Клуни, тогда как за адаптацию книги взялся Уильям Монахэн («Отступники»).
За роль бармена Чарли Мерингера голливудский актер Бен Аффлек («Город воров», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Умница Уилл Хантинг») получил номинацию на «Золотой глобус».
Дебют Дэниэла Раньери на большом экране.
Съемки проходили на территории Массачусетса с 22 февраля по 14 апреля 2021 года.
Мировая премьера «Нежного бара» прошла на Лондонском кинофестивале 10 октября 2021 года.
17 декабря 2021 года лента вышла в ограниченный прокат, тогда как основной релиз состоялся 7 января 2022 года на сервисе Amazon Prime Video.
Юноша, выросший с мамой, ищет замену отцу среди посетителей бара, где работает его дядя Чарли.