Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Американский жиголо
Киноафиша Фильмы Американский жиголо
American Gigolo

Американский жиголо, 1980

1980 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 1 февраля 1980
Премьера в мире 1 февраля 1980
Возраст 16+
Режиссер
Пол Шредер
Пол Шредер
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Лорен Хаттон
Лорен Хаттон
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Нина Ван Палландт
Брайан Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский жиголо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Американский жиголо
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Секс-работник Джон Бернтал попадает в беду в трейлере сериала «Американский жиголо» Шоу является переосмыслением одноименного фильма с Ричардом Гиром.
Написать
1 июня 2022 13:11
Канал Showtime заказал многосерийный перезапуск «Американского жиголо» Роль Ричарда Гира сыграет Джон Бернтал.
Написать
16 июня 2021 16:10
На смену Ричарду Гиру: Джон Бернтал снимется в сериальном ремейке «Американского жиголо» Каратель подастся в секс-индустрию.
Написать
12 марта 2020 15:42
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши