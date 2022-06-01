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Американский жиголо
American Gigolo
Американский жиголо, 1980
1980 / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
триллер
драма
криминал
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7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
1980
Премьера в России
1 февраля 1980
Премьера в мире
1 февраля 1980
Возраст
16+
Режиссер
Пол Шредер
В ролях
Ричард Гир
Лорен Хаттон
Гектор Элизондо
Нина Ван Палландт
Брайан Дэвис
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Американский жиголо
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Секс-работник Джон Бернтал попадает в беду в трейлере сериала «Американский жиголо»
Шоу является переосмыслением одноименного фильма с Ричардом Гиром.
Написать
1 июня 2022 13:11
Канал Showtime заказал многосерийный перезапуск «Американского жиголо»
Роль Ричарда Гира сыграет Джон Бернтал.
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16 июня 2021 16:10
На смену Ричарду Гиру: Джон Бернтал снимется в сериальном ремейке «Американского жиголо»
Каратель подастся в секс-индустрию.
Написать
12 марта 2020 15:42
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