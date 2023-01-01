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Холодный расчет Холодный расчет
Киноафиша Фильмы Холодный расчет Холодный расчет, 2021: актеры и роли
The Card Counter Холодный расчет 2021 / Великобритания / Китай
5.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Холодный расчет, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Шредер Пол Шредер Paul Schrader
В ролях
Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Тиффани Хэддиш Тиффани Хэддиш Tiffany Haddish Тай Шеридан Тай Шеридан Tye Sheridan
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