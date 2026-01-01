Деревенский мальчик спасает своего друга в трейлере фильма «Степные боги»
На Okko вышел документальный сериал «В Хогвартс я не попал»
Начались съемки сиквела «Сокровищ гномов» с Никитой Кологривым
Родился 16 октября 1994 года. Новосибирск, Россия.
Он мог стать тренером по боксу, но выбрал сцену. Никита Кологривый прошёл путь от дерзкого дворового мальчишки до всенародной любви, превратив трудное детство и характер бойца в главный инструмент своей актерской карьеры.
Как Никита Кологривый сменил ринг на съемочную площадку и достиг успеха