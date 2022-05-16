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Никита Кологривый
Никита Кологривый
Nikita Kologrivyy
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Никита Кологривый
Nikita Kologrivyy
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Дата рождения
16 октября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Новосибирск, Россия
Рост
181 см
Биография Никиты Кологривого
Родился 16 октября 1994 года. Новосибирск, Россия.
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Фильмография Никиты Кологривого
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
0.0
Два холма. Фильм
комедия, фантастика
2022, Россия
0.0
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.0
Отчаянные дольщики
комедия
2022, Россия
4.0
Девятаев
военный, биография
2021, Россия
7.0
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
2021, Россия
6.0
Русский рейд
боевик
2020, Россия
6.0
Настоящее будущее
комедия, драма
2020, Россия
0.0
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Начались съемки отечественного сказочного блокбастера «По щучьему велению»
Емеля будет стремиться снискать любовь царской дочери Анфисы.
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16 мая 2022 13:14
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть
Рассказываем про главных актеров и персонажей нового оригинального сериала платформы START «Два холма» о мире недалекого будущего, в котором мужчины практически вымерли, а на Земле царят гармония и женщины.
Написать
28 апреля 2022 19:10
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов
24 июня в прокат вышла авантюристская приключенческая комедия с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало». Накануне премьеры один из главных актеров фильма Никита Кологривый («Зоя», «Девятаев») специально для «Киноафиши» рассказал о своих кинопредпочтениях.
Написать
25 июня 2021 17:59
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