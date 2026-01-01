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Никита Кологривый
Никита Кологривый Nikita Kologrivyy
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Никита Кологривый

Nikita Kologrivyy

Дата рождения
16 октября 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Новосибирск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези
В каком театре играет

Биография Никиты Кологривого

Родился 16 октября 1994 года. Новосибирск, Россия.

Популярные фильмы

Экипаж 314 7.9
Экипаж 314 (2021)
Последний богатырь. Наследие 7.8
Последний богатырь. Наследие (2024)
Слово пацана. Кровь на асфальте 7.6
Слово пацана. Кровь на асфальте (2023)

Фильмография Никиты Кологривого

Быстрей врага
военный, боевик 2028, Россия
Незнайка
семейный 2028, Россия
Садко
Садко
семейный, фэнтези 2028, Россия
Аленький цветочек
семейный, фэнтези 2028, Россия
Котовасия
Котовасия
семейный 2027, Россия
Молодинская битва
исторический 2027, Россия
Жил-был пёс
семейный, комедия 2027, Россия
Царевна-лягушка 3
фэнтези, семейный 2027, Россия
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Творческий путь Никиты Кологривого

Он мог стать тренером по боксу, но выбрал сцену. Никита Кологривый прошёл путь от дерзкого дворового мальчишки до всенародной любви, превратив трудное детство и характер бойца в главный инструмент своей актерской карьеры.

Как Никита Кологривый сменил ринг на съемочную площадку и достиг успеха

Как Никита Кологривый сменил ринг на съемочную площадку и достиг успеха

Другие проекты Никиты Кологривого
Мещане. Попытка прочтения
16+

Мещане. Попытка прочтения

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