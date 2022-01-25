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Александр Цекало

Александр Цекало
Александр Цекало
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Дата рождения
22 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Актер
Биография Александра Цекало

Фильмография Александра Цекало
Бендер: Начало
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения 2021, Россия
6.0
Бендер: Золото Империи
Бендер: Золото Империи
драма, комедия 2021, Россия
6.0
Килиманджара
Килиманджара
комедия, мелодрама 2017, Россия
5.0
Angry Birds в кино
Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.0
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3
анимация, семейный 2012, США
8.0
Zолушка
Zолушка
комедия 2012, Россия
6.0
Мадагаскар 2
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.0
Ландыш серебристый
Ландыш серебристый
комедия, мелодрама, мюзикл 2000, Россия
6.0
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Юрий Быков готовит сериал об одной из крупнейших преступных группировок в истории России Основанный на реальных событиях сериал получил название «Лихие».
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25 января 2022 15:52
В разработку запущен мини-сериал о крушении «Титаника» и роли в нем мистических сил Он будет сочетать в себе исторические сведения и элементы сверхъестественного.
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16 декабря 2021 14:23
Евгений Стычкин выступит режиссером сериала о первых жертвах ВИЧ в Советском Союзе Съемки проекта стартовали на прошлой неделе в Волгограде.
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4 октября 2021 12:54
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31 декабря 2021 12:30
Типичный сценарий: вот почему стареют молодые возлюбленные возрастных звезд Подобная тенденция прослеживается у многих пар с большой разницей в возрасте.
1 комментарий
24 декабря 2021 20:00
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