Учености плоды, 2021

5 причин посмотреть фильм «Учености плоды»

Главную роль в картине сыграл самый народно любимый актер Сергей Безруков, получивший всеобщее признание после выхода многосерийной криминальной драмы «Бригада». Безруков также известен по ролям в фильмах «Мамы», «Подольские курсанты» и многих других.

Постановщиком и сценаристом фильма «Учености плоды» выступил известный российский шоумен и актер Игорь Угольников. Данная картина стала его четвертым режиссерским проектом и первой киноработой за последние семь лет.

Знакомые большинству зрителей Федор Бондарчук, а также Анастасия Мельникова получили второстепенные роли в ленте Угольникова. Бондарчук сыграл командира партизанского отряда Беспалова, а Мельникова – Людмилу, супругу сотрудника музея Антипова, роль которого исполнил сам Игорь Угольников.

Сюжет фильма охватывает конец войны против Третьего рейха, когда победа Красной армии уже была близка, но большинство людей все еще страдали от действий фашистских оккупантов, захвативших часть территории страны. Режиссер Игорь Угольников решил выбрать именно этот отрезок времени в надежде донести до зрителей некоторые малоизвестные факты из истории ВОВ.

Действие фильма «Учености плоды» происходит в Михайловском, месте, где когда-то жил и творил прославленный поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин.