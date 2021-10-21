Учености плоды, 2021

5 причин посмотреть фильм «Учености плоды»
Главную роль в картине сыграл самый народно любимый актер Сергей Безруков, получивший всеобщее признание после выхода многосерийной криминальной драмы «Бригада». Безруков также известен по ролям в фильмах «Мамы», «Подольские курсанты» и многих других.
Постановщиком и сценаристом фильма «Учености плоды» выступил известный российский шоумен и актер Игорь Угольников. Данная картина стала его четвертым режиссерским проектом и первой киноработой за последние семь лет.
Знакомые большинству зрителей Федор Бондарчук, а также Анастасия Мельникова получили второстепенные роли в ленте Угольникова. Бондарчук сыграл командира партизанского отряда Беспалова, а Мельникова – Людмилу, супругу сотрудника музея Антипова, роль которого исполнил сам Игорь Угольников.
Сюжет фильма охватывает конец войны против Третьего рейха, когда победа Красной армии уже была близка, но большинство людей все еще страдали от действий фашистских оккупантов, захвативших часть территории страны. Режиссер Игорь Угольников решил выбрать именно этот отрезок времени в надежде донести до зрителей некоторые малоизвестные факты из истории ВОВ.
Действие фильма «Учености плоды» происходит в Михайловском, месте, где когда-то жил и творил прославленный поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин.
Съемки исторической драмы «Учености плоды» проходили в 2019 году на территории Пушкинских Гор. Известно, что власти Псковской области оказали непосредственную помощь в выборе локаций для фильма.
Международная премьера картины прошла еще в 2018-м году в рамках Каннского кинофестиваля. Первый показ фильма «Учености плоды» в России состоялся в конце 2019-го года на конференции «Без срока давности», которая проходила в Псковской области.
В одном из интервью режиссер фильма Игорь Угольников рассказал, что во время работы вдохновлялся сразу несколькими культовыми военными драмами советских времен, среди которых «Проверка на дорогах», «Они сражались за Родину» и многие другие.
Постановщик фильма «Учености плоды» Игорь Угольников также неоднократно называл свой фильм исключительно «патриотическим».
Прокатом картины Угольникова занимается российская кинокомпания «СППР», которая выпустила на большие экраны такие фильмы, как «Петровы в гриппе», «Маленькие женщины» и «Барбоскины на даче». Кроме того, «СППР» будет заниматься прокатом другого российского фильма «Ампир V».
В 2021 году Игоря Угольникова также можно было увидеть в приключенческой комедии «Сердце и как им пользоваться», которая вышла в прокат в середине июня.
1944 год. Михайловское. Пушкинские горы. Каждый из местных жителей «выбирает свою дорогу». Кто-то ушел в партизаны, кто-то сотрудничает с оккупантами. Есть те, кто надеется переждать, не выбирая сторону. Один из таких – сельский «левша» Сергей – человек уникальных способностей. Из Германии в Пушкинское село приезжает фрау Мария Шиллер – профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина. Она возглавляет музей и проводит экскурсии для солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Фронт приближается всё ближе, и вскоре из Берлина приходит приказ – вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни Сергей, которого с Фрау связывают недопустимые, губительные для обоих отношения.