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Киноафиша Новости «Пила 10» и фильм по видеоигре Borderlands получили даты выхода в прокат

«Пила 10» и фильм по видеоигре Borderlands получили даты выхода в прокат

21 июля 2023 15:16
«Пила 10» и фильм по видеоигре Borderlands получили даты выхода в прокат

Премьера первой картины состоится чуть раньше изначального срока, а вторая лента появится в прокате в следующем году.

По информации Deadline, студия Lionsgate перенесла дату выхода хоррора «Пила 10» на более ранний срок: теперь фильм выйдет 29 сентября, а не 27 октября, как было запланировано ранее.

Действие нового фильма развернется в промежутке между событиями первой и второй частей. По сюжету, гениальный маньяк Джон Крамер (Тобин Белл) отправляется в Мексику в надежде пройти экспериментальную процедуру, которая излечит его от рака. Но вскоре он узнает, что вся операция — лишь мошенничество, с помощью которого преступники наживаются на отчаявшихся больных. Крамер решает организовать для своих обидчиков новую смертельную игру полную коварных, жестоких и изобретательных ловушек. Ниже представлен первый кадр из предстоящей картины:

«Пила 10» и фильм по видеоигре Borderlands получили даты выхода в прокат

Постановщиком картины выступает Кевин Гротерт («Джезабель»). Белл появится в образе Крамера впервые за шесть лет — в последний раз он исполнял роль инженера-убийцы в «Пиле 8» (2017).

Помимо этого, Lionsgate назначила дату премьеры экранизации игры Borderlands от режиссера Элая Рота на 9 августа 2024 года.

В центре сюжета — космическая охотница за сокровищами Лилит (Кейт Бланшетт), которая неохотно возвращается на свою родную планету Пандора, чтобы отыскать дочь могущественного негодяя Атласа (Эдгар Рамирес). Ради достижения своей цели она заключает союз с солдатом-изгоем Роландом (Кевин Харт), чудаковатой ученой Таннис (Джейми Ли Кертис), надоедливым роботом Железякой (Джек Блэк), а также девочкой Тиной (Ариана Гринблатт), обожающей взрывать все вокруг, и ее смертоносным защитником Кригом (Флориан Мунтяну). Героям предстоит сразиться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая, возможно, обладает доступом к невообразимой силе.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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