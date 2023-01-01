Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бордерлендс
Киноафиша Фильмы Бордерлендс Бордерлендс, 2022: актеры и роли
Borderlands Бордерлендс 2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Бордерлендс, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот Элай Рот Eli Roth
В ролях
Хейли Беннетт Хейли Беннетт Haley Bennett Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Кевин Харт Кевин Харт Kevin Hart Джина Гершон Джина Гершон Gina Gershon Ариана Гринблатт Бен Дэвис Ben Davies Чарльз Бабалола Чарльз Бабалола Charles Babalola Шайен Джексон Cheyenne Jackson Эдгар Рамирес Эдгар Рамирес Edgar Ramirez Янина Гаванкар Янина Гаванкар Janina Gavankar
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились
Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше