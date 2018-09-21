Американский гонщик, 2018

После 30 лет брака жена Джона Сандра умирает от рака. Вдовец подавлен и топит себя в выпивке, в то время как его две дочери не могут вернуть отца к жизни. В вещах жены Джон находит загадочное письмо, адресованное ему несколько десятилетий назад. Он решает отправиться на западное побережье, чтобы разгадать тайну находки. Полируя свой старый мотоцикл, Джон приглашает с собой приятеля Чарли, который вот-вот потеряет ногу из-за болезни и хочет в последний раз проехаться по Америке. Пересекая границы штатов, Джон и Чарли встречают кучу разных людей и несмотря на свои личные проблемы уверенно едут на запад.