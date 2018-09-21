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Американский гонщик Американский гонщик
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American Dresser

Американский гонщик, 2018

2018 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

После 30 лет брака жена Джона Сандра умирает от рака. Вдовец подавлен и топит себя в выпивке, в то время как его две дочери не могут вернуть отца к жизни. В вещах жены Джон находит загадочное письмо, адресованное ему несколько десятилетий назад. Он решает отправиться на западное побережье, чтобы разгадать тайну находки. Полируя свой старый мотоцикл, Джон приглашает с собой приятеля Чарли, который вот-вот потеряет ногу из-за болезни и хочет в последний раз проехаться по Америке. Пересекая границы штатов, Джон и Чарли встречают кучу разных людей и несмотря на свои личные проблемы уверенно едут на запад.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 21 сентября 2018
Премьера в мире 21 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кармине Канджалоси
В ролях
Том Беренджер
Том Беренджер
Джина Гершон
Джина Гершон
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский гонщик 2 постера
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Американский гонщик
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