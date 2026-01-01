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Шайен Джексон Cheyenne Jackson
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Шайен Джексон

Cheyenne Jackson

Дата рождения
12 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Спокан, Соединённые Штаты Америки
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Джули и призраки 8.2
Джули и призраки (2020)
Хранители 8.0
Хранители (2019)
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс (2006)

Фильмография Шайен Джексон

Неидеальные женщины
Неидеальные женщины
триллер, драма 2026, США
Доктор Одиссей 6.1
Доктор Одиссей
драма 2024, США
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Джули и призраки
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Спасенные звонком 5.5
Спасенные звонком
комедия 2020, США
Хранители 8
Хранители
драма, боевик, фантастика, мини-сериал 2019, США
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