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Шайен Джексон
Cheyenne Jackson
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Шайен Джексон
Шайен Джексон
Cheyenne Jackson
Дата рождения
12 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Спокан, Соединённые Штаты Америки
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Джули и призраки
(2020)
8.0
Хранители
(2019)
7.7
Потерянный рейс
(2006)
Фильмография Шайен Джексон
Неидеальные женщины
триллер, драма
2026, США
6.1
Доктор Одиссей
драма
2024, США
5.8
Бордерлендс
Borderlands
боевик, приключения, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Зовите меня Кэт
комедия
2021, Великобритания/США
6.1
Оборотни внутри
Werewolves Within
комедия, ужасы
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.2
Джули и призраки
комедия, музыка
2020, США
5.5
Спасенные звонком
комедия
2020, США
8
Хранители
драма, боевик, фантастика, мини-сериал
2019, США
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