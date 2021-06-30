«Джетлаг»: Рецензия Киноафиши

По пути в аэропорт Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) начинают бурно выяснять отношения. Пока каждый из них предъявляет друг другу неприятные и колкие обвинения, такси добирается до места назначения, а предстоящий отпуск оказывается на грани срыва. Молодая пара улетает в разные уголки планеты: Женя по случайному стечению обстоятельств становится ассистентом именитого режиссера в Берлине, а Никита под палящим таиландским солнцем пытается обдумать произошедшее в компании новых русских друзей. Жизнь влюбленных переворачивается с ног на голову, и им на собственном опыте предстоит понять, сможет ли любовь преодолеть географические границы и обыкновенные человеческие разногласия.

Дебютный фильм писателя и журналиста Михаила Идова «Юморист», вышедший в 2018 году, несмотря на свой кассовый провал, получил в целом восторженные отзывы и закрепил имя автора в ряду других современных отечественных режиссеров. Сатирическая история комика позволила еще не особенно известному кинематографисту творить дальше и продолжить разговор о злободневных или даже вечных темах. Если сравнивать две картины, принципиальным различием «Джетлага» от «Юмориста» будет отсутствие ярко выраженной политической прослойки (за исключением, конечно, задержания режиссера, чей фильм будут доснимать без него). Брежневский застой сменяется современностью, накануне пандемии коронавируса, когда импульсивные перелеты казались обычным делом. Между этими странами – Россией, Таиландом, Германией, Португалией и, наконец, Францией – героев, практически всегда говорящих на родном языке, тонкой нитью соединяет так называемая «русская душа».

Джетлаг

Любопытно, что фильм представлен одновременно в двух форматах: помимо полнометражной ленты, выйдет также одноименный сериал. Не совсем, правда, ясно, для чего нужно было выбирать сразу два способа повествования. Ведь самому фильму, кажется, тесно в 107 минутах, где сразу несколько сюжетных линий накладываются друг на друга, а немного измученная концовка ненароком перекликается с работой Генриха Демина (Александр Горелов), одного из героев картины, чей фильм прошел череду испытаний, прежде чем был закончен и показан в Каннах.

В веренице сложных судеб творческого класса, пожалуй, главным героем фильма является Набоков. Выстраивая свою картину, Идов подражает стилю писателя: мимолетные секундные кадры осязаемы своей выпуклостью, а монтажная склейка напоминает порой набоковскую прозу: разрозненные обрывки создают эффект воспоминаний. Сами герои так или иначе вращаются вокруг автора «Лолиты»: гениальные кинематографисты снимают фильм по его жизни, а слово «пошлость», о котором у Набокова есть известное эссе, произносит каждый второй персонаж.

Джетлаг

Связующим мотивом немного потерявшихся людей является тема противостояния. Будучи в подвешенном состоянии, молодые люди борются с собственными амбициями и ожиданиями окружающих. Именно таков герой Филиппа Авдеева, поругавшегося с девушкой из-за нереализованного проекта. А их отношения с Женей, проектным менеджером и планировщиком от природы, иллюстрируют противостояния рациональности и иррациональности. Начинающая актриса Маргарита (Полина Долиндо), в свою очередь, сражается с шоу-бизнесом, в котором она все никак не может найти себе укромное местечко. Ну, и, конечно, центральной борьбой является противостояние двух художников во время творческого процесса. Сотрудничая на съемочной площадке, экранные супруги-режиссеры Генрих и Мелиора (Ксения Раппопорт) не раз вступают на конфликтное поле, надеясь нащупать тот самый компромисс. Здесь нельзя не вспомнить о том, что постоянным партнером режиссера фильма также выступает его жена Лили Идова, по совместительству сценаристка «Джетлага». Творческий союз этой пары, подобно американским иконам Баумбаку и Гервиг, демонстрирует, что любимая женщина не обязательно должна быть всего лишь вдохновляющей музой, ведь она также может быть коллегой, соавтором и полноценным участником процесса.

Картина представляет собой нежный продукт эпохи глобализации, когда люди, переезжая из города в город, не прекращают попыток найти свой путь и продолжают находить обратную дорогу к любимым. «Джетлаг» наверняка понравится тем, кто следит за курсом современного российского кинематографа и любит наблюдать на экране переплетение нескольких историй. Изобличая определенный интеллектуальный и креативный класс, новое детище Идовых остается фильмом для всех, кто когда-либо находился на пересечении нескольких дорог и не знал, куда ему двигаться дальше.