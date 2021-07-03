Меню
Джетлаг - трейлер
Джетлаг. Трейлер

Джетлаг. Трейлер

Дата публикации: 1 июня 2021
Джетлаг – В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.
Potekhin 3 июля 2021, 13:01
Неожиданно хороший фильм. Глубокий и разноплановый. Отнесение его к жанру "комедия", по-моему, неуместно. О чувствах, о любви, о хрупкости отношений, которые легко разрушить одним необдуманным поступком, - подобных примеров в фильме несколько. Картина насыщенная, каким и должно быть хорошее кино, со множеством переплетающихся сюжетных линий, как в романе, со взаимодействием разнообразных человеческих характеров. От растягивания в сериал этот фильм, по-моему, сильно проиграет. Смотреть интересно, героям сопереживаешь, но не настолько, чтобы пробирало до глубины души, как в некоторых киношедеврах (по моему субъективному ощущению).
7.0 Джетлаг
Джетлаг комедия, драма, 2021, Россия
