Джетлаг
– В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.
