Наша рецензия

По пути в аэропорт Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) начинают бурно выяснять отношения. Пока каждый из них предъявляет друг другу неприятные и колкие обвинения, такси добирается до места назначения, а предстоящий отпуск оказывается на грани срыва. Молодая пара улетает в разные уголки планеты: Женя по случайному стечению обстоятельств становится ассистентом именитого режиссера в Берлине, а Никита под палящим таиландским солнцем пытается обдумать произошедшее в компании новых…