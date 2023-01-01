Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чебурашка
Киноафиша Фильмы Чебурашка Фильмы похожие на Чебурашка
Чебурашка 1972 / СССР
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Чебурашка

Вся информация о мультфильме
Изумительный Морис
Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези 2023, США
7.0
Чебурашка
Чебурашка
семейный, комедия 2022, Россия
9.0
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
анимация, приключения, семейный 2022, Россия
7.0
Гадкий я
Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.0
Чебурашка идет в школу
Чебурашка идет в школу
анимация 1983, СССР
7.0
Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.0
Шапокляк
Шапокляк
анимация 1974, СССР
7.0
Ну, погоди!
Ну, погоди!
короткометражный, анимация 1969, СССР
8.0
Крокодил Гена
Крокодил Гена
анимация, детский, семейный 1969, СССР
8.0
Чебурашка
Чебурашка
анимация, детский, семейный 2013, Япония / Россия
7.0
Пластилиновый ёжик
Пластилиновый ёжик
анимация 1969, СССР
6.0
Лягушонок ищет папу
Лягушонок ищет папу
анимация 1965, СССР
6.0
Волшебное лекарство
Волшебное лекарство
анимация 1982, СССР
6.0
Метаморфоза
Метаморфоза
анимация 1978, СССР
6.0
Мама (1972)
Мама (1972)
анимация 1972, СССР
6.0
Письмо
Письмо
анимация 1970, СССР
6.0
Портрет
Портрет
анимация 1965, СССР
6.0
Алёшины сказки
Алёшины сказки
анимация 1964, СССР
6.0
Как котёнку построили дом
Как котёнку построили дом
анимация 1963, СССР
6.0
Обида
Обида
анимация 1962, СССР
5.0
Новичок (1961)
Новичок (1961)
анимация 1961, СССР
6.0
Влюбленное облако
Влюбленное облако
анимация 1959, СССР
6.0
Чуня
Чуня
анимация 1968, СССР
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше