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Чуффык Чуффык
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Чуффык, 1993

1993 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

По мотивам сказки Е. Чарушина.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1993
Возраст 0+
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Клара Румянова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Лев Дуров
Лев Дуров
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Чуффык 1 постер
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