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Киноафиша Фильмы Потерялась внучка

Потерялась внучка

Poteryalas vnuchka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как милиция помогла дедушке найти пропавшую внучку.

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1966
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Poteryalas vnuchka, The Granddaughter Was Lost, Потерялась внучка, Maigo no Vnuchka, 迷子のブヌーチカ
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Потерялась внучка

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