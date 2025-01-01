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Потерялась внучка
Потерялась внучка
Poteryalas vnuchka
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О фильме
Как милиция помогла дедушке найти пропавшую внучку.
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Страна
СССР
Продолжительность
20 минут
Год выпуска
1966
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Poteryalas vnuchka, The Granddaughter Was Lost, Потерялась внучка, Maigo no Vnuchka, 迷子のブヌーチカ
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
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