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Жихарка
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О фильме
Мультфильм по мотивам русской сказки. О приключениях мальчика Жихарки, живущего у Кота и Петуха.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1977
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhikharka, Жихарка
Режиссер
Наталия Голованова
В ролях
Лия Ахеджакова
Гарри Бардин
Александр Граве
Василий Ливанов
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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