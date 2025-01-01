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Киноафиша Фильмы Жихарка

Жихарка

Zhikharka 18+
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О фильме

Мультфильм по мотивам русской сказки. О приключениях мальчика Жихарки, живущего у Кота и Петуха.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1977
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhikharka, Жихарка
Режиссер
Наталия Голованова
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Александр Граве
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Жихарка

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